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Эффектная Тина Кунаки, утонченная Изабель Гулар и другие на премьере фильма «Бенедетта» в Каннах

9 июля состоялась красная дорожка перед премьерой фильма «Бенедетта».
Эффектная Тина Кунаки, утонченная Изабель Гулар и другие на премьере фильма «Бенедетта» в Каннах

В сюжете фильма – история католической монахини Бенедетта Карлини, которую обвинили в любовных отношениях с сестрами и одержимости дьяволом.

В списке гостей на премьеру значились Тина Кунаки, Мэгги Джилленхол, Аня Рубик, Изабель Гулар и другие.

Все внимание к себе приковала Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аня Рубик

Фото: Stefanie Rex/dpa

Звезда появилась в изысканном платье от Valentino. Фиолетовый верх с накидкой и объемными руками завершается темно-синим подолом, а ярко-красный, завязанный бантом пояс делает акцент на талии.

Тина Кунаки

Тина Кунаки

Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency

Изабель Гулар выбрала утонченное белоснежное платье от Etro на одно плечо и с вырезом на уровне талии.

Изабель Гулар

Изабель Гулар

Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency

Мэгги Джилленхол появилась в бордовом платье в пол со смелым декольте.

Мэгги Джилленхол

Мэгги Джилленхол

Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency

Не менее дерзкое декольте выбрала Фредерик Белль, которая появилась на премьере в белом платье в пол, усыпанном бусинами.

Вирджиния Эфира выбрала плиссированное платье золотистого оттенка с накидкой на плечи, а Элоди Фреже появилась в черном платье с вырезом на груди и винтажных лодочках.

Польская модель Аня Рубик блистала на красной дорожке в эффектном черном платье на одно плечо от бренда Saint Laurent, а Наталия Османн появилась в сером ассимтричном платье в пол с декоративными элементами в виде перьев.

Фото: Global Look Press

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