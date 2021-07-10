Эффектная Тина Кунаки, утонченная Изабель Гулар и другие на премьере фильма «Бенедетта» в Каннах
В сюжете фильма – история католической монахини Бенедетта Карлини, которую обвинили в любовных отношениях с сестрами и одержимости дьяволом.
В списке гостей на премьеру значились Тина Кунаки, Мэгги Джилленхол, Аня Рубик, Изабель Гулар и другие.
Все внимание к себе приковала Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя.
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Фото: Stefanie Rex/dpa
Звезда появилась в изысканном платье от Valentino. Фиолетовый верх с накидкой и объемными руками завершается темно-синим подолом, а ярко-красный, завязанный бантом пояс делает акцент на талии.
Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency
Изабель Гулар выбрала утонченное белоснежное платье от Etro на одно плечо и с вырезом на уровне талии.
Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency
Мэгги Джилленхол появилась в бордовом платье в пол со смелым декольте.
Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency
Не менее дерзкое декольте выбрала Фредерик Белль, которая появилась на премьере в белом платье в пол, усыпанном бусинами.
Вирджиния Эфира выбрала плиссированное платье золотистого оттенка с накидкой на плечи, а Элоди Фреже появилась в черном платье с вырезом на груди и винтажных лодочках.
Польская модель Аня Рубик блистала на красной дорожке в эффектном черном платье на одно плечо от бренда Saint Laurent, а Наталия Османн появилась в сером ассимтричном платье в пол с декоративными элементами в виде перьев.
Фото: Global Look Press
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