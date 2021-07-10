Эффектная Тина Кунаки, утонченная Изабель Гулар и другие на премьере фильма «Бенедетта» в Каннах

Не менее дерзкое декольте выбрала Фредерик Белль, которая появилась на премьере в белом платье в пол, усыпанном бусинами.

Вирджиния Эфира выбрала плиссированное платье золотистого оттенка с накидкой на плечи, а Элоди Фреже появилась в черном платье с вырезом на груди и винтажных лодочках.

Польская модель Аня Рубик блистала на красной дорожке в эффектном черном платье на одно плечо от бренда Saint Laurent, а Наталия Османн появилась в сером ассимтричном платье в пол с декоративными элементами в виде перьев.