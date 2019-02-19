Эффектная Екатерина Стриженова, элегантная Наталья Шкулева и другие звезды посетили бьюти-премию Prix d'Excellence de la Beauté 2019

В минувший вторник, 19 февраля, в здании московского театра «Школа современной пьесы» вручили премии Prix d'Excellence de la Beauté, которых ежегодно удостаиваются лучшие бьюти-средства, которые, в свою очередь, выбирает авторитетное независимое международное жюри. Собрались все ценители красоты: Екатерина Стриженова, Юлия Началова, Карина Андоленко, Лариса Вербицкая, Кристина Шаповалова, Ирина Гринева, Екатерина Шумакова, Алиса Феоктистова и другие.

Наряд Екатерины Стриженовой собрал немало комплиментов: невозможно было не заметить звезду в объемной кофте с пайетками.