Джон Траволта и Хелен Миррен побывали на церемонии вручения музыкальных премий BraVo в Москве

Главным сюрпризом мероприятия, конечно, стал приезд знаменитых голливудских актеров Хелен Миррен и Джона Траволты, сфотографироваться и пообщаться с которыми хотели не только их поклонники, но и российские звезды. Джон и Хелен (у последней, как известно, есть русские корни, имя ее отца — Василий Миронов) не отказали никому — Елене Север, Заре, Екатерине Одинцовой, Оксане Федоровой, Юлии Барановской и другим знаменитостям.
Не меньший ажиотаж вызвало и появление на церемонии Ксении Собчак и Константина Богомолова. Уже нет сомнений, что пара встречается, но пока влюбленные не афишируют свои отношения — телеведущая и режиссер приехали в Большой по отдельности, но в зрительном зале сидели вместе.
На сцене в этот вечер выступили скандально известный танцовщик Сергей Полунин и прима Большого театра Светлана Захарова.
Что же до самих наград, то «Балетом года» назвали постановку «Нуреев», саундтреком года стала песня из фильма «Пилигрим» — «Одиночество» легендарной группы «Земляне». В номинации «Лучший женский вокал» победила Венера Гимадиева, а в номинации «Лучший мужской вокал» — Хао Чжан Тян.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Starface
Видео: Instagram