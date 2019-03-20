logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Джон Траволта и Хелен Миррен побывали на церемонии вручения музыкальных премий BraVo в Москве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 14

Джон Траволта

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Вчера, 19 марта, на Исторической сцене Большого театра в Москве состоялась торжественная церемония вручения музыкальных и театральных премий в области классического искусства BraVo.

Главным сюрпризом мероприятия, конечно, стал приезд знаменитых голливудских актеров Хелен Миррен и Джона Траволты, сфотографироваться и пообщаться с которыми хотели не только их поклонники, но и российские звезды. Джон и Хелен (у последней, как известно, есть русские корни, имя ее отца — Василий Миронов) не отказали никому — Елене Север, Заре, Екатерине Одинцовой, Оксане Федоровой, Юлии Барановской и другим знаменитостям.

Не меньший ажиотаж вызвало и появление на церемонии Ксении Собчак и Константина Богомолова. Уже нет сомнений, что пара встречается, но пока влюбленные не афишируют свои отношения — телеведущая и режиссер приехали в Большой по отдельности, но в зрительном зале сидели вместе.

На сцене в этот вечер выступили скандально известный танцовщик Сергей Полунин и прима Большого театра Светлана Захарова.

Что же до самих наград, то «Балетом года» назвали постановку «Нуреев», саундтреком года стала песня из фильма «Пилигрим» — «Одиночество» легендарной группы «Земляне». В номинации «Лучший женский вокал» победила Венера Гимадиева, а в номинации «Лучший мужской вокал» — Хао Чжан Тян.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Starface

Видео: Instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет