Джон Траволта и Хелен Миррен побывали на церемонии вручения музыкальных премий BraVo в Москве

Главным сюрпризом мероприятия, конечно, стал приезд знаменитых голливудских актеров Хелен Миррен и Джона Траволты, сфотографироваться и пообщаться с которыми хотели не только их поклонники, но и российские звезды. Джон и Хелен (у последней, как известно, есть русские корни, имя ее отца — Василий Миронов) не отказали никому — Елене Север, Заре, Екатерине Одинцовой, Оксане Федоровой, Юлии Барановской и другим знаменитостям.

Не меньший ажиотаж вызвало и появление на церемонии Ксении Собчак и Константина Богомолова. Уже нет сомнений, что пара встречается, но пока влюбленные не афишируют свои отношения — телеведущая и режиссер приехали в Большой по отдельности, но в зрительном зале сидели вместе.

На сцене в этот вечер выступили скандально известный танцовщик Сергей Полунин и прима Большого театра Светлана Захарова.