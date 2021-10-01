passion.ru
2 мин.

Джоли — с дочерью, Перри — в обнимку с Блумом и другие знаменитости на Variety Power of Women

30 сентября в Беверли-Хиллз прошла церемония Variety Power Of Women. Ее ежегодно проводят издание Variety и телеканал Lifetime. На красной дорожке позировали знаменитости, известные своими независимыми взглядами и ролью в борьбе за социальное равноправие: Анджелина Джоли, Кэти Перри, Дженна Деван, Алисса Милано и другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Анджелина Джоли с дочерью Захарой

Фото: East News

Издание Variety объявило лауреатов в начале сентября. Ими стали женщины-филантропы, также самые влиятельные женщины, работающие в сфере СМИ и индустрии развлечений.

Награду в 2021 году получили руководитель индустрии развлечений Ченнинг Данжи, председатель Warner Bros. Television Group, писатель, активист и самый первый молодежный поэт в американской истории Аманда Горман, обладательница двух премий «Грэмми», певица и композитор Лорд, актриса Рита Морено, певица Кэти Перри.

Приветствовать лауреатов на церемонию прибыла одна из самых известных борцов за равные права людей во всем мире, актриса Анджелина Джоли. Компанию в этот вечер ей составила старшая дочь Захара. Многодетная мать и филантроп для выхода в свет выбрала шелковое струящееся платье оттенка молочного шоколада, а ее дочь — белый наряд.

Кэти Перри на мероприятии сопровождал актер Орландо Блум, который весь вечер смотрел на избранницу влюбленными глазами. Для выхода в свет певица выбрала пышное и объемное платье нежно-фиолетового оттенка, а ее спутник — классический костюм.

Кэти Перри и Орландо Блум

Кэти Перри и Орландо Блум

Фото: Getty Images

Актриса и танцовщица Дженна Деван для церемонии в Лос-Анджелесе выбрала легкое платье в стиле прованс.

Дженна Деван

Дженна Деван

Фото: East News

Актриса Алисса Милано остановила свой выбор на юбке и блузе с ярким принтом, образ она завершила высокими замшевыми сапогами.

Алисса Милано

Алисса Милано

Фото: East News

«Возвращение Variety к живому мероприятию Power of Women особенно важно, поскольку мы стремимся усилить влияние жизненно важных причин, отстаиваемых нашими лауреатами, — сказала Мишель Собрино-Стернс, президент и издатель группы Variety. — Мы собрались, соблюдая все меры безопасности, чтобы рассказать о захватывающей, новаторской работе, проделанной нашими лауреатами и всеми женщинами, упомянутыми в нашем отчете».

«Несмотря на чрезвычайно сложные времена, страсть, которую эти лауреаты продолжают проявлять в своей благотворительной деятельности, достойна восхищения», — сказала Эми Винтер, исполнительный вице-президент и руководитель отдела программирования Lifetime & LMN.

Фото: East News, Getty Images