Джоли — с дочерью, Перри — в обнимку с Блумом и другие знаменитости на Variety Power of Women
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Издание Variety объявило лауреатов в начале сентября. Ими стали женщины-филантропы, также самые влиятельные женщины, работающие в сфере СМИ и индустрии развлечений.
Награду в 2021 году получили руководитель индустрии развлечений Ченнинг Данжи, председатель Warner Bros. Television Group, писатель, активист и самый первый молодежный поэт в американской истории Аманда Горман, обладательница двух премий «Грэмми», певица и композитор Лорд, актриса Рита Морено, певица Кэти Перри.
Приветствовать лауреатов на церемонию прибыла одна из самых известных борцов за равные права людей во всем мире, актриса Анджелина Джоли. Компанию в этот вечер ей составила старшая дочь Захара. Многодетная мать и филантроп для выхода в свет выбрала шелковое струящееся платье оттенка молочного шоколада, а ее дочь — белый наряд.
Кэти Перри на мероприятии сопровождал актер Орландо Блум, который весь вечер смотрел на избранницу влюбленными глазами. Для выхода в свет певица выбрала пышное и объемное платье нежно-фиолетового оттенка, а ее спутник — классический костюм.
Фото: Getty Images
Актриса и танцовщица Дженна Деван для церемонии в Лос-Анджелесе выбрала легкое платье в стиле прованс.
Фото: East News
Актриса Алисса Милано остановила свой выбор на юбке и блузе с ярким принтом, образ она завершила высокими замшевыми сапогами.
Фото: East News
«Возвращение Variety к живому мероприятию Power of Women особенно важно, поскольку мы стремимся усилить влияние жизненно важных причин, отстаиваемых нашими лауреатами, — сказала Мишель Собрино-Стернс, президент и издатель группы Variety. — Мы собрались, соблюдая все меры безопасности, чтобы рассказать о захватывающей, новаторской работе, проделанной нашими лауреатами и всеми женщинами, упомянутыми в нашем отчете».
«Несмотря на чрезвычайно сложные времена, страсть, которую эти лауреаты продолжают проявлять в своей благотворительной деятельности, достойна восхищения», — сказала Эми Винтер, исполнительный вице-президент и руководитель отдела программирования Lifetime & LMN.
Фото: East News, Getty Images