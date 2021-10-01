Джоли — с дочерью, Перри — в обнимку с Блумом и другие знаменитости на Variety Power of Women

Издание Variety объявило лауреатов в начале сентября. Ими стали женщины-филантропы, также самые влиятельные женщины, работающие в сфере СМИ и индустрии развлечений.

Награду в 2021 году получили руководитель индустрии развлечений Ченнинг Данжи, председатель Warner Bros. Television Group, писатель, активист и самый первый молодежный поэт в американской истории Аманда Горман, обладательница двух премий «Грэмми», певица и композитор Лорд, актриса Рита Морено, певица Кэти Перри.

Приветствовать лауреатов на церемонию прибыла одна из самых известных борцов за равные права людей во всем мире, актриса Анджелина Джоли. Компанию в этот вечер ей составила старшая дочь Захара. Многодетная мать и филантроп для выхода в свет выбрала шелковое струящееся платье оттенка молочного шоколада, а ее дочь — белый наряд.

Кэти Перри на мероприятии сопровождал актер Орландо Блум, который весь вечер смотрел на избранницу влюбленными глазами. Для выхода в свет певица выбрала пышное и объемное платье нежно-фиолетового оттенка, а ее спутник — классический костюм.