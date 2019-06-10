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«Джентльмен удачи»: мужчина, случайно выигравший $3,6 миллионов, до сих пор не может поверить своему счастью

Участие в игре ему обошлось всего лишь в $15.

Рекорды бывают разными: кто-то не один год трудится в поте лица, чтобы завоевать долгожданное первое место, а кому-то достаточно просто удачно оказаться в нужное время в нужном месте. В Австралии рожденный под счастливой звездой человек, пожелавший остаться анонимным, пришел в казино в субботу вечером, чтобы развеяться после рабочей недели, и внезапно стал миллионером.

Карты сложились во флеш рояль, выдав пять старших одной масти, что является самой старшей комбинацией из всех возможных, и принесли везунчику $3,6 миллионов.

Фото: vostock-photo/shutterstock

«Это самый большой в истории джекпот в Австралии, выигранный на столах, и я очень рад видеть, что это произошло здесь», — поделился своими эмоциями Лонни Босси, главный операционный директор заведения с изданием The West Australian. Он также отметил, что победитель до сих пор активно празднует неожиданную победу.

Интересно, что игроку пришлось заплатить за игру $15, что пусть и не считается самой дешевой возможностью принять участие в турнире, но все же находится на нижней границе бай-инов.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

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