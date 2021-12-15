Джанабаева в образе рок-принцессы, Топурия в дерзком платье и другие звезды на концерте «Землян»
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Фото: Пресс-служба
Летом основатели группы Владимир Киселев и Игорь Романов объявили о воссоединении с молодым составом. Владимир Киселев шутил, что причина объединения — необходимость заработать деньги в сложные пандемийные времена. Но, конечно же, главная цель — вновь делать качественную яркую музыку. Музыканты также отметили, что руки помнят инструменты и такой навык невозможно забыть.
В Vegas City Hall поддержать «Землян» и выступить с ними на одной сцене прибыли Виктория Дайнеко, Дима Билан, Родион Газманов, Аглая Шиловская, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Гоша Куценко, Валерия, Маша Вебер, A’Studio, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Стас Пьеха, «Фабрика», ЮрКисс, ВладиМир, «Градусы», Люся Чеботина, IVAN, Мари Краймбрери, Денис Майданов, Emin, «Город 312», «СПб!», SHAMAN, Сергей Арутюнов, Наргиз, Лана Свит, Алексей Воробьев, Burito, Елена Север, Марина Бриз.
На красной дорожке знаменитости блистали традиционно в элегантных, ярких и экстравагантных нарядах.
Альбина Джанабаева для культурного вечера выбрала образ гламурной рок-принцессы. Певица предпочла total black образ: брюки, топ и кожаный плащ. Она сделала гладкую, зачесанную назад укладку, макияж с акцентом на глаза.
Кети Топурия появилась на публике в дерзком алом платье с вырезами на всех возможных местах.
Фото: Пресс-служба
Валерия облачилась в экстравагантное платье оригинального кроя — с утянутым корсетом, объемными рукавами и разрезом до бедра.
Фото: Пресс-служба
Ирина Дубцова на фотосессию не вышла, но на сцене выступала в ярко-красном наряде.
Артисты исполнили свои хиты и выступили в драйвовых дуэтах с «Землянами». Виктория Дайнеко спела с группой «Путь домой», а Дима Билан — хит «Трава у дома».
Также на сцене блистали Валерия и Юсиф Эйвазов, Маша Вебер, Владимир Пресняков, Эмин и другие звезды.
Концерт группы «Земляне» в ближайшее время выйдет в эфир телеканала НТВ. Следите за анонсами.
Фото и видео: Данил Колодин, пресс-служба