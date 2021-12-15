Джанабаева в образе рок-принцессы, Топурия в дерзком платье и другие звезды на концерте «Землян»

В Vegas City Hall поддержать «Землян» и выступить с ними на одной сцене прибыли Виктория Дайнеко, Дима Билан, Родион Газманов, Аглая Шиловская, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Альбина Джанабаева, Гоша Куценко, Валерия, Маша Вебер, A’Studio, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Стас Пьеха, «Фабрика», ЮрКисс, ВладиМир, «Градусы», Люся Чеботина, IVAN, Мари Краймбрери, Денис Майданов, Emin, «Город 312», «СПб!», SHAMAN, Сергей Арутюнов, Наргиз, Лана Свит, Алексей Воробьев, Burito, Елена Север, Марина Бриз.

На красной дорожке знаменитости блистали традиционно в элегантных, ярких и экстравагантных нарядах.

Альбина Джанабаева для культурного вечера выбрала образ гламурной рок-принцессы. Певица предпочла total black образ: брюки, топ и кожаный плащ. Она сделала гладкую, зачесанную назад укладку, макияж с акцентом на глаза.

Кети Топурия появилась на публике в дерзком алом платье с вырезами на всех возможных местах.