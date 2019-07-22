Два дизайнерских платья и пятиярусный торт: девушка потратила почти 2 млн рублей на свою вечеринку

Американская мечта знакома всем — это не только о доме, счастливой семье с двумя собаками и барбекю по воскресеньям, но еще и о постоянном стремлении к свободе и деньгам, которые, как представляется многим, и дают эту самую свободу. С возрастом некоторые приходят к тому, что не все можно купить, однако, когда на носу 18-летие, есть только одно желание — показать, насколько ты хорош.

18-летняя Даника Кармелина обычная балерина и начинающий врач из Филиппин, но в свой день рождения она захотела стать принцессой –— у нее почти получилось. Тематическая вечеринка «Лебединое озеро» со 170 гостями обошлась ее семье в 23 тысячи фунтов стерлингов (1 миллион 811 тысяч рублей).

Еще в детстве родители обещали ей устроить масштабный праздник на 18-летие — для них это не проблема, ведь у отца на Филиппинах собственный бизнес в сфере строительства. Мечта дочери сбылась: вечеринка получилось шумной и громкой, идеально подходящей для того, чтобы завершить школьные годы и навсегда запомнить одну из самых важных дат в жизни.

Два роскошных дизайнерских платья были созданы специально для Даники: одно на официальную часть, другое – на вечеринку. Оба больше никогда не будут надеты.

«Одно из платьев стоило около 6300 фунтов стерлингов, это было прекрасно. Я никогда не надену его снова, потому что хочу, чтобы оно запомнилось как платье на день рождения», — поделилась девушка с британским изданием Daily Mail.

Неудивительно, что она так рассуждает: розовое платье, соответствующее тематике вечеринки, завораживает не только количеством блестящих ярких элементов и рисунками двух лебедей, но и длинным подолом, с которым на обычные мероприятие прийти без ущерба для наряда и остальных гостей просто невозможно.

Женственность и гламур были словно частью праздника: подарки в сумках от Louis Vuitton, богатый фуршет с пятиярусным тортом, специально нанятый на день рождения фотограф, игры, в которых победителю дарили подарочные ваучеры в дизайнерские магазины. Словом, родителям удалось воплотить мечту дочери в жизнь: такую роскошную вечеринку в честь совершеннолетия Даника запомнит на всю жизнь.