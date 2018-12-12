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Друзья поддержали Ляйсан Утяшеву на показе ее спектакля Bolero

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ляйсан Утяшева

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В Барвиха Luxury Village состоялся второй показ Bolero by Liasan Utiasheva.

В минувший вторник, 11 декабря, в Барвиха Luxury Village состоялся второй показ театрально-танцевального спектакля Bolero by Liasan Utiasheva. В сотрудничестве с хореографами Екатериной Решетниковой и Игорем Рудником гимнастка создала полуторачасовое шоу, от которого остались в восторге ее многочисленные поклонники, друзья, коллеги мужа.

Супруга Павла Воли вложила в свое детище не только эмоции, но и немалые средства. Как призналась Ляйсан в интервью журналу Cosmopolitan, эксклюзивная музыка, реклама, костюмы обошлись ей примерно одну квартиру в центре Москвы.

Поддержать звезду пришли Кристина Асмус, Илья Бачурин, Полина Аскери, Светлана Ходченкова, Василий Аккерман, дизайнер Даша Гаузер, Виктория Дайнеко, Светлана Родина, Дмитрий Колдун, Лаура Джугелия и многие другие. Они с удовольствием смотрели историю Героини, которая проживает свою боль и страхи, возвращаясь к настоящей любви.

«История — она про нас, про женщин нашего времени. Про то, что все мы ищем любовь, а прячемся в социальных сетях, за случайными мужчинами, в каких-то клубах. Все ищем одного — любви, но ищем не там. И когда ты остаёшься один на один с собой, в четырёх глухих стенах, вся эта пыль улетает. Не остаётся ничего. Ты одна. Это одиночество абсолютное. Это очень страшно», — прокомментировала гимнастка сюжет, отметив, что против того, чтобы шоу смотрели дети младше 18 лет.

«То, что я увидела, вызывает полный восторг. Это живое искусство, такие искренние эмоции на сцене. Когда танцоры не просто танцоры, а настоящие актеры. Болеро — это тонко, сексуально, провокационно,модно, музыкально! Я плакала, радовалась, и сидела с открытым ртом все шоу», — поделилась Виктория Дайнеко.

Текст: Роза Ветрова

Фото: архивы пресс-служб

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