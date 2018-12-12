Друзья поддержали Ляйсан Утяшеву на показе ее спектакля Bolero

В минувший вторник, 11 декабря, в Барвиха Luxury Village состоялся второй показ театрально-танцевального спектакля Bolero by Liasan Utiasheva. В сотрудничестве с хореографами Екатериной Решетниковой и Игорем Рудником гимнастка создала полуторачасовое шоу, от которого остались в восторге ее многочисленные поклонники, друзья, коллеги мужа.

Супруга Павла Воли вложила в свое детище не только эмоции, но и немалые средства. Как призналась Ляйсан в интервью журналу Cosmopolitan, эксклюзивная музыка, реклама, костюмы обошлись ей примерно одну квартиру в центре Москвы.

Поддержать звезду пришли Кристина Асмус, Илья Бачурин, Полина Аскери, Светлана Ходченкова, Василий Аккерман, дизайнер Даша Гаузер, Виктория Дайнеко, Светлана Родина, Дмитрий Колдун, Лаура Джугелия и многие другие. Они с удовольствием смотрели историю Героини, которая проживает свою боль и страхи, возвращаясь к настоящей любви.

«История — она про нас, про женщин нашего времени. Про то, что все мы ищем любовь, а прячемся в социальных сетях, за случайными мужчинами, в каких-то клубах. Все ищем одного — любви, но ищем не там. И когда ты остаёшься один на один с собой, в четырёх глухих стенах, вся эта пыль улетает. Не остаётся ничего. Ты одна. Это одиночество абсолютное. Это очень страшно», — прокомментировала гимнастка сюжет, отметив, что против того, чтобы шоу смотрели дети младше 18 лет.