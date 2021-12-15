Петренко — с молодой женой, отпустивший усы Бичевин и другие гости торжественного приема

Мероприятие посетили члены актерского состава, в их числе оказались Леонид Бичевин, Игорь Петренко, Александр Домогаров, Владислав Ветров, Кристина Бродская, Марина Коняшкина, Александр Метелкин и другие. Чуть позже прибыли и продюсеры сериала Константин Эрнст, Анатолий Максимов и Игорь Мишин.

Помимо лиц, участвующих в создании проекта, на вечер также были приглашены и представители фанбазы фильма «Союза Спасения», по мотивам которого снят сериал. Поклонники посвятили кинокартине и ее героям несколько аккаунтов в социальных сетях и создают различные творческие проекты.