Петренко — с молодой женой, отпустивший усы Бичевин и другие гости торжественного приема
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Фото: Пресс-служба
Мероприятие посетили члены актерского состава, в их числе оказались Леонид Бичевин, Игорь Петренко, Александр Домогаров, Владислав Ветров, Кристина Бродская, Марина Коняшкина, Александр Метелкин и другие. Чуть позже прибыли и продюсеры сериала Константин Эрнст, Анатолий Максимов и Игорь Мишин.
Помимо лиц, участвующих в создании проекта, на вечер также были приглашены и представители фанбазы фильма «Союза Спасения», по мотивам которого снят сериал. Поклонники посвятили кинокартине и ее героям несколько аккаунтов в социальных сетях и создают различные творческие проекты.
Фото: Пресс-служба
Организатором торжественного вечера стал Кристофер Муравьев-Апостол и провел его в своем родовом гнезде. Ради этого мероприятия он специально приехал в Россию. Он поблагодарил всех членов съемочной группы и рассказал, что давно мечтал увидеть еще один хороший фильм о тех временах. Особое впечатление на него произвел тот факт, что одним из героев по сюжету будет его предок Сергей Муравьев-Апостол.
Сам сериал «Время гнева» повествует о главных действующих лицах восстания декабристов.
Премьера состоится в 2022 году онлайн-кинотеатре KION. А спустя некоторое время телезрители смогут увидеть сериал в эфире Первого канала.
Фото: пресс-служба