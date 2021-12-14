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Долина пришла на новогодний концерт в экстра-мини, а Успенская — в облегающем комбинезоне

13 декабря 2021 года в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл» прошел грандиозный концерт, участниками которого стали самые разные артисты российской эстрады, среди которых оказались как музыканты, так и актеры. Им предстояло спеть друг с другом в неожиданных дуэтах.
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Лариса Долина

Фото: Пресс-служба

Среди участников оказалась певица Лариса Долина — она должна была исполнять музыкальную композицию «Сказать тебе» в дуэте с Григорием Лепсом, однако ему не удалось посетить мероприятие из-за проблем со здоровьем. На помощь народной артистке РФ пришла певица Карина Кокс. Вместе они исполнили несколько песен, в том числе и один из хитов Долиной — «Льдинка».

Образы певиц идеально сочетались между собой. Они обе выбрали мини-платья: Лариса Долина — узорчатое, в голубых оттенках, а Карина Кокс — ярко-синее, с бахромой в стиле Чикаго.

Карина Кокс и Лариса Долина

Карина Кокс и Лариса Долина

Фото: Пресс-служба

Следующей исполнительницей, которой удалось поразить своим эффектным образом, была Любовь Успенская — она выбрала total black образ: на ней был черный трикотажный комбинезон со стразами и кожаный пояс-баска.

Любовь Успенская

Любовь Успенская

Фото: Пресс-служба

Компанию на сцене ей составила Диана Гурцкая — она пришла в топе и юбке длины миди со стразами. Певицы исполнили композицию Любови Успенской «По полюшку».

Диана Гурцкая

Диана Гурцкая

Фото: Пресс-служба

Также на мероприятии была масса других звездных дуэтов. Надежда Кадышева и Глеб Матвейчук исполнили музыкальную композицию «Широка река», Олег Газманов и Зара — «Я не могу без тебя жить», Стас Пьеха и «Новые Самоцветы» — «Белый вечер», Стас Михайлов и Таисия Повалий — «Что с тобой», Клава Кока и Сергей Жуков — «Нокаут» и многие другие.

Телезрители смогут увидеть концерт в ночь с 31 декабря на 1 января на Первом канале.

Фото: пресс-служба

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