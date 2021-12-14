Долина пришла на новогодний концерт в экстра-мини, а Успенская — в облегающем комбинезоне
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Фото: Пресс-служба
Среди участников оказалась певица Лариса Долина — она должна была исполнять музыкальную композицию «Сказать тебе» в дуэте с Григорием Лепсом, однако ему не удалось посетить мероприятие из-за проблем со здоровьем. На помощь народной артистке РФ пришла певица Карина Кокс. Вместе они исполнили несколько песен, в том числе и один из хитов Долиной — «Льдинка».
Образы певиц идеально сочетались между собой. Они обе выбрали мини-платья: Лариса Долина — узорчатое, в голубых оттенках, а Карина Кокс — ярко-синее, с бахромой в стиле Чикаго.
Фото: Пресс-служба
Следующей исполнительницей, которой удалось поразить своим эффектным образом, была Любовь Успенская — она выбрала total black образ: на ней был черный трикотажный комбинезон со стразами и кожаный пояс-баска.
Фото: Пресс-служба
Компанию на сцене ей составила Диана Гурцкая — она пришла в топе и юбке длины миди со стразами. Певицы исполнили композицию Любови Успенской «По полюшку».
Фото: Пресс-служба
Также на мероприятии была масса других звездных дуэтов. Надежда Кадышева и Глеб Матвейчук исполнили музыкальную композицию «Широка река», Олег Газманов и Зара — «Я не могу без тебя жить», Стас Пьеха и «Новые Самоцветы» — «Белый вечер», Стас Михайлов и Таисия Повалий — «Что с тобой», Клава Кока и Сергей Жуков — «Нокаут» и многие другие.
Телезрители смогут увидеть концерт в ночь с 31 декабря на 1 января на Первом канале.
Фото: пресс-служба