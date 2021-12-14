Долина пришла на новогодний концерт в экстра-мини, а Успенская — в облегающем комбинезоне

Среди участников оказалась певица Лариса Долина — она должна была исполнять музыкальную композицию «Сказать тебе» в дуэте с Григорием Лепсом, однако ему не удалось посетить мероприятие из-за проблем со здоровьем. На помощь народной артистке РФ пришла певица Карина Кокс. Вместе они исполнили несколько песен, в том числе и один из хитов Долиной — «Льдинка».

Образы певиц идеально сочетались между собой. Они обе выбрали мини-платья: Лариса Долина — узорчатое, в голубых оттенках, а Карина Кокс — ярко-синее, с бахромой в стиле Чикаго.