Долина, Бузова, Билан и другие звезды на концерте «День знаний» в Кремле

Напомнить детям о прошедших каникулах и поздравить их началом учебы вызвались Дима Билан, Зара, Ольга Бузова, Юлия Паршута, Лариса Долина, Диана Гурцкая, Юлия Савичева и многие другие артисты, которые по случаю облачились в самые яркие и эффектные наряды.

Так, например, исполнительница и телеведущая Ольга Бузова появилась на мероприятии в набирающим популярность трендом Барбикор — эффектно-розовом костюме, декорированных бантами туфлях, с пышными кудрями и соответствующим макияжем.

Юлия Савичева поднялась на сцену в насыщенно-алом наряде. Она посоветовала юным гостям мероприятия не расстраиваться из-за оценок и добавила, что настоящая взрослая жизнь хоть и сложнее, но зато намного интереснее.

Лариса Долина похвасталась стройными ногами в пикантном мини, а Зара показала тонкую талию и декольте в максимально открытом платье. Певица отметила, что 1 сентября ее близкие любят почти что как новогодние праздники, поэтому в ее семье этот день является особенным.