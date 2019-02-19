Dolce Vita в стиле Водяновой: Ульяна Сергеенко, Бруклин Бекхэм с девушкой и другие знаменитости на благотворительной вечеринке супермодели Fabulous Fund Fair

Накануне вечером в Лондоне с размахом прошла ежегодная вечеринка, организованная российской супермоделью Натальей Водяновой и ее благотворительным фондом The Naked Hearts Foundation. Как и в прошлом году, мероприятие прошло в концертном зале The Roundhouse, но на этот раз тематикой вечеринки стала Италия и ее легендарная dolce vita.
Сама хозяйка мероприятия появилась на красной дорожке и среди гостей в золотом вечернем платье Dior с большим бантом на спине и дополнила свой блистательный образ украшениями Chopard.
Наталья с удовольствием поделилась с поклонниками множеством снимков с вечеринки — на ней присутствовали дизайнер Ульяна Сергеенко, топ-модели Синди Бруна, Тилан Блондо, Аризона Мьюз, Леоми Андерсон, Адут Акеч, а также старший сын Виктории Бекхэм, Бруклин, с новой возлюбленной Ханной Кросс.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram