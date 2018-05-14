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Дочери Ксении Бородиной и Инны Жирковой стали моделями в Дубае

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Дочь Ксении Бородиной
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Дети Бородиной и Жирковой вышли подиум.

На днях дочери телеведущей Ксении Бородиной и дизайнера Инны Жирковой вышли на подиум в Дубае. Маруся и Милана, которым исполнилось по восемь лет, поучаствовали в показе бренда MiloMilo, принадлежащего супруге полузащитника Сборной России Юрия Жиркова. Компанию им составили сыновья футболиста — девятилетний Дмитрий и двухлетний Даниил. Дети представили эксклюзивную коллекцию нарядов звездного ателье.

«Делать показ в Дубай я решила по двум причинам: во-первых, здесь мы любим проводить каникулы всей семьей, во-вторых, захотелось совместить приятное с полезным — отдых и работу. Признаюсь честно, было очень волнительно, все-таки другая страна, но благодаря моим деткам и маме, а также друзьям, которые пришли меня поддержать, я быстро успокоилась», — поделилась Инна.

Идея участия в показе детей родилась случайно. Как призналась Инна, незадолго до поездки в Арабские Эмираты, вдруг выяснилось, что отпуска семей Бородиной и Жирковых в Дубай совпадают.

«Я предложила Ксении, чтобы Маруся открыла показ, а моя дочь Милана — закрыла. <...> Мне кажется, всем девочкам, вне зависимости от возраста это нравится, тем более Маруся такая красотка! Ни Маруся, ни Милана не волновались, даже наш старший сын Дима захотел выйти на показе. Также хочу сказать отдельное спасибо Ксюше за то, что в этот вечер пришла нас поддержать. В финале показа мы вышли все вместе и даже наш младший сын Даня захотел пройтись с мамой», — пояснила дизайнер.

Фото: архивы пресс-служб

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