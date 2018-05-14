Дочери Ксении Бородиной и Инны Жирковой стали моделями в Дубае

На днях дочери телеведущей Ксении Бородиной и дизайнера Инны Жирковой вышли на подиум в Дубае. Маруся и Милана, которым исполнилось по восемь лет, поучаствовали в показе бренда MiloMilo, принадлежащего супруге полузащитника Сборной России Юрия Жиркова. Компанию им составили сыновья футболиста — девятилетний Дмитрий и двухлетний Даниил. Дети представили эксклюзивную коллекцию нарядов звездного ателье.

«Делать показ в Дубай я решила по двум причинам: во-первых, здесь мы любим проводить каникулы всей семьей, во-вторых, захотелось совместить приятное с полезным — отдых и работу. Признаюсь честно, было очень волнительно, все-таки другая страна, но благодаря моим деткам и маме, а также друзьям, которые пришли меня поддержать, я быстро успокоилась», — поделилась Инна.