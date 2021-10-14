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Дочь Толкалиной в «шахматном» платье, Летучая в total white и другие звезды на вечеринке в Москве

13 октября в музыкальном бистро Well Well прошла презентация новых ароматов от французского бренда Kilian Paris. Познакомиться с новинками собрались российские звезды.
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Настасья Самбурская

Фото: Денис Шумов / Пресс-служба

Бренд Kilian Paris в минувшую среду представил новые ароматы – Apple Brandy on the Rocks и L’Heure Verte

На презентации появились Елена Летучая, Максим Матвеев, Ян Гэ, Настасья Самбурская, Агата Муцениеце, Юлия и Алиса Рубан, Аврора, Светлана Степанковская, Ясмина Муратович, Рената Пиотровски, Алеся Кафельникова, Ксения Шипилова, Карина Нигай, Мария Михалкова-Кончаловская и другие.

Мария Михалкова-Кончаловская появилась в дерзком образе – черно-белое мини-платье в шахматную клетку девушка сочетает с объемной косухой, а колготки с принтом делают образ более ярким и эффектным.

Мария Михалкова-Кончаловская

Мария Михалкова-Кончаловская

Фото: Денис Шумов / Пресс-служба

Елена Летучая выбрала для вечеринки эффектный образ в стиле total white. Телеведущая примерила белое платье-рубашку длины миди, поверх которого надела классическое пальто. Образ завершают светлые лодочки.

Елена Летучая

Елена Летучая

Фото: Денис Шумов / Пресс-служба

Настасья Самбурская пришла в женственном синем платье с принтом из роз и объемными рукавами. Романтичный образ завершают локоны и яркие босоножки цвета фуксии.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Фото: Денис Шумов / Пресс-служба

Агата Муцениеце появилась в шикарном черном платье в пол с пикантным вырезом в декольте. Объемные золотые браслеты на обоих запястьях сделали образ более вечерним и добавили изысканности.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

Фото: Денис Шумов / Пресс-служба

Гости вечеринки потанцевали под DJ-сет Карины Истоминой и Саши Паники.

Фото: Денис Шумов, Екатерина Анохина / Пресс-служба