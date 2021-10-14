Дочь Толкалиной в «шахматном» платье, Летучая в total white и другие звезды на вечеринке в Москве

Бренд Kilian Paris в минувшую среду представил новые ароматы – Apple Brandy on the Rocks и L’Heure Verte

На презентации появились Елена Летучая, Максим Матвеев, Ян Гэ, Настасья Самбурская, Агата Муцениеце, Юлия и Алиса Рубан, Аврора, Светлана Степанковская, Ясмина Муратович, Рената Пиотровски, Алеся Кафельникова, Ксения Шипилова, Карина Нигай, Мария Михалкова-Кончаловская и другие.

Мария Михалкова-Кончаловская появилась в дерзком образе – черно-белое мини-платье в шахматную клетку девушка сочетает с объемной косухой, а колготки с принтом делают образ более ярким и эффектным.