Дочь Филиппа Киркорова и дочь Жасмин устроили превратили модный показ в сказку

Вместе с дочерью поп-короля в модном дефиле приняли участие дочери Ксении Бородиной, певицы Жасмин, Сергея Жукова и Регины Бурд, участники шоу Голос, Новая Волна. Закрывала показ семилетняя Настя Князева, в 2017 году названная британской газетой The Daily Mail самой красивой девочкой мира. Музыкальным сюрпризом для гостей стало выступление юной звездочки Миланы Гогунской.