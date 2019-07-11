«До слез»: женщина более полувека ищет дочь, которую насильно отдали в другую семью

Есть ли что-то неправильное в том, что девушки, как и многие парни планеты, не всегда следуют правилу «секс только после замужества»? Времена идут, границы хорошего и плохого размываются, как и сами эти понятия, но вот в 70-х годах особых расхождений во мнениях не было: спать только с одним единственным любимым, уйдет — сама виновата, но чем больше родишь, тем счастливее будешь.

72-летняя Кэрол Лонг из Пенсильвании до сих пор расплачивается за излишнюю доверчивость и беспечность в юности. Когда ей было 17 лет, она забеременела от своего молодого человека по имени Роберт. В далеком 1964 году оказаться незамужней матерью-подростком было сродни тому, что оказаться ведьмой времен Жанны д’Арк.

Несмотря на то, что мать Роберта поняла ситуацию и предложила помощь, ближайшее окружение девушки отказались адекватно воспринимать сложившуюся ситуацию — они отправили подростка в дом для незамужних матерей, чтобы скрыть позор семьи от соседей и притвориться, что никакого ребенка никогда и не было.

«Приятно было с кем-то наконец обсудить мою беременность. Ее игнорировали дома, а когда она стала заметной, то мне пришлось бросить работу. Но меня окружали девушки, оказавшиеся в такой же ситуации, как и я, и мы легко понимали друг друга. Даже сравнивали размеры животов», — вспоминает Кэрол, передает британское издание Daily Mail. — «Но ночами можно было услышать рыдания. Вечера — худшее время для нас, так как мы оставались наедине со своими мыслями, и единственное, о чем мы могли думать — наши дети, которых у нас отберут».

3 сентября 1964 года родилась долгожданная Аделаида Шелли Питерс. Кэрол все 6 недель была самой обычной матерью для любого ребенка — кормила, купала, ухаживала, обнимала, успокаивала, пела перед сном и нежно щекотала маленькие пальчики на ручках и ножках малышки.

Питерс не готова была попрощаться с малышкой, но выхода не было — нужно было работать, а следить за ребенком никто не мог: семья, которая даже не знала пол малютки, отказывалась ее признавать, а Роберт пропал вскоре после того, как его возлюбленная уехала готовиться к родам в специализированное учреждение.

Новорожденного ребенка забрали, оставив юной матери только свидетельство о рождении и маленького плюшевого медвежонка. Несмотря на то, что сейчас у Кэрол есть два взрослых сына и две дочери, включая одну приемную, она никогда не переставала вспоминать и искать своего первенца. На тернистом пути встречалось немало мошенниц, которые выдавали себя за Аделаиду, но ситуация быстро прояснялась.

«Уже более полувека я думаю о своей дочери и переживаю о том, что с ней случилось после того, как я в последний раз видела ее. Могу только надеяться, что семья, которая усыновила ее, была доброй и любящей, и она прожила хорошую жизнь. Аделаида, где бы ты ни была, я хочу, чтобы ты знала, как мне жаль, что я не могла быть с тобой рядом все эти годы, и как сильно я скучала по тебе. Я никогда не переставала любить тебя, думать о тебе, и я всегда буду благодарна твоим родителям за то, что они воспитали тебя», — расчувствовалась Кэрол.

Она не теряет надежды на то, что однажды найдет свою маленькую девочку, хотя и допускает мысль, что она не захочет ее знать и не встретится с ней.