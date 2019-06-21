До слез: умирающий отец нашел в себе силы отвести дочь к алтарю

Люди привыкли мечтать о чем-то большом: купить дом на берегу моря, основать собственную компанию, завести семью и собаку, разработать лекарство от всех болезней. Они об этом с удовольствием рассказывают, ставят целями, ведут дневники достижений, но иногда случается так, что все это становится неважным, а порой и просто недостижимым.

Как жила 30-летняя Эмма Кэссиди из Армадейла? Она, как и многие, мечтала получить хорошую работу, выйти замуж за любимого человека и провести день свадьбы, как в сказке, — словом, выполнить все пункты ее представления о счастье. Жизнь внесла свои коррективы: Карен, 52-летняя мать девушки, которая долго боролась с раком легких, в итоге умерла от рака мозга в 2018 году, так и не увидев свадьбу любимой дочери. А в 2019-ом Эмма решила все же провести церемонию, чтобы исполнить последнее желание своего отца Джеймса — отвести обожаемую дочь к алтарю.

«Когда папа впервые увидел меня в свадебном платье, я не смогла сдержать слез. Это момент, которым я буду дорожить вечно, и я так счастлива, что мы перенесли свадьбу и исполнили его последнее желание. Он очень волновался из-за того, что не сможет пройти рядом со мной, но я его успокоила, что он обязательно справится.» — цитирует невесту британское издание Daily Record.

Ее молодой человек, Скотт Резенфорд, привлек друзей и семью для помощи в подготовке: за рекордный срок удалось арендовать помещение под праздник, найти автомобили и фотографа, заказать свадебный торт.

В то же время 52-летний Джеймс Кэссиди не мог помочь в организации торжества: он слишком слаб, чтобы ходить, опухоль в горле распространилась на легкие, из-за чего ему больно есть и пить. Кроме того, из-за болезни мужчина вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Однако это не помешало ему не только провести дочь к алтарю, как он всегда мечтал, но и разделить с влюбленными первый танец. В этот счастливый день и мать Эммы словно была рядом: невеста выбрала букет из желтых роз, которые обожала ее мама, а в зале находился отдельный стол с ее фотографией. Невеста верила, что она могла бы гордиться не только за дочь, но и за своего мужа, который, превозмогая боль, помог сделать этот день незабываемым и совершенным.

«Больно осознавать, что скоро он нас оставит. Но пока папа здесь, мы создадим столько воспоминаний, сколько сможем», — подвела итог девушка.