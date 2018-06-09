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Дитковските, Летучая и другие звезды оценили новый фильм Авдотьи Смирновой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Знаменитый режиссер представила новую работу «История одного назначения» рамках 29-го кинофестиваля «Кинотавр».

Уже неделю в Сочи проходит Открытый фестиваль российского кино «Кинотавр». Седьмой день смотра завершился долгожданной премьерой работы Дуни Смирновой «История одного назначения». Отметим, что это первое появление режиссера на фестивале спустя шесть лет (последний раз она представляла свой фильм в 2012 году).

Посмотреть драму «История одного назначения» собрались едва ли не все звездные гости «Кинотавра». На красной дорожке перед Зимним театром фотографам позировали Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Екатерина Вилкова, Елена Летучая, Агния Дитковските, Аглая Тарасова, Александр Гордон и многие другие. «Виновница торжества» появилась с Анной Михалковой и Ириной Горбачевой, сыгравшей в новом фильме супругу Льва Толстого.

Анна Михалкова, Авдотья Смирнова, Ирина Горбачева

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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