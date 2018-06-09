Дитковските, Летучая и другие звезды оценили новый фильм Авдотьи Смирновой

Уже неделю в Сочи проходит Открытый фестиваль российского кино «Кинотавр». Седьмой день смотра завершился долгожданной премьерой работы Дуни Смирновой «История одного назначения». Отметим, что это первое появление режиссера на фестивале спустя шесть лет (последний раз она представляла свой фильм в 2012 году).
Посмотреть драму «История одного назначения» собрались едва ли не все звездные гости «Кинотавра». На красной дорожке перед Зимним театром фотографам позировали Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Екатерина Вилкова, Елена Летучая, Агния Дитковските, Аглая Тарасова, Александр Гордон и многие другие. «Виновница торжества» появилась с Анной Михалковой и Ириной Горбачевой, сыгравшей в новом фильме супругу Льва Толстого.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru