Дитковските, Летучая и другие звезды оценили новый фильм Авдотьи Смирновой

Уже неделю в Сочи проходит Открытый фестиваль российского кино «Кинотавр». Седьмой день смотра завершился долгожданной премьерой работы Дуни Смирновой «История одного назначения». Отметим, что это первое появление режиссера на фестивале спустя шесть лет (последний раз она представляла свой фильм в 2012 году).