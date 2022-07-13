Дина Немцова, Божена Рынска и другие знаменитости на дне рождения Полины Аскери

В этот день поздравить именинницу приехали Алина Буре, Анна Бутман, Екатерина Одинцова, Антон и Анна Немцовы, Дина Немцова, Саша Градива, Елизавета Некрасова, Элина Табидзе, Виктория Полякова, Сара Виниц, Илона Кесаева и Вячеслав Пивоваров, Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина, Маша Цыгаль, Дарья Лапошина, Божена Рынска, Ирина Чайковская, Александр Четвериков, Алена Кочеткова, Синиша Лазаревич, Моника Абнер, Ольга Иванова, Юлиана Винер, Диана Джанелли, Максим Агаджанов и многие другие.

Гости вечера смогли познакомиться с произведениями Темы Сюлева, Павла Полянского, Дари Котляровой, Маши Руденко, Глеба Скубачевского и Владимира Иванова, которые разместились в классических интерьерах дворца начала XIX века под инструментальную музыку в исполнении лауреата международных конкурсов пианистки Юлии Скорупко. Затем последовало выступление лауреата международных и всероссийских конкурсов баса Виктора Скорышева и сопрано Светланы Кобыляцкой под фортепианный аккомпанемент Валерии Кондаковой.

«Я совсем недавно открыла для себя музей-усадьбу «Люблино» и сразу же влюбилась в это место. Я благодарна всем, кто участвовал в создании этого проекта: сотрудникам музея, команде ASKERI GALLERY. Ведь самое важное, что может быть в жизни – это люди, которые тебя окружают, которые в тебя верят и которые тебя поддерживают», — обратилась к присутствующим именинница.