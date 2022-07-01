Дина Немцова, Алена Чехова и другие гости выставки «Рефлексия визуального» в SISTEMA GALLERY
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Фото: пресс-служба
В торжественном открытии приняли участие куратор выставки и основатель галереи Анастасия Волкова, а также художники Елена Кулик, Игорь Кулик и Светлана Чимитдоржина.
Первыми гостями экспозиции стали Уиллиам Ламберти, Татьяна Котова, Дина Немцова, Ирина Йовович, Алена Чехова, Мария Кончаловская-Михалкова, Кристина Шаповалова, Илана, Мирослава Михайлова и Анатолий Черницов, Олеся Кожина-Бословяк, Наталья Гантимурова и Глеб Андреянов, Мария Мессерер, Елизавета Костюкова, Майк Шилов, Анастасия Панибратова, Владимир Макаров, Антон Азаров, Анна Русска и многие другие знаменитости.
SISTEMA GALLERY — проект, направленный на продвижение российского художественного рынка, открытие новых имен и популяризацию современного искусства.
Фото: архив пресс-службы