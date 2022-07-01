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Дина Немцова, Алена Чехова и другие гости выставки «Рефлексия визуального» в SISTEMA GALLERY

В центре Москвы в доме, построенном в 1875 году, на территории бывшей усадьбы Николая Скворцова открылось новое арт-пространство SISTEMA GALLERY. Первой выставкой галереи стал проект «Рефлексия визуального». В него вошли произведения представителей разных поколений отечественных художников Дмитрия Шорина, Елены Кулик и Игоря Кулика, Светланы Чимитдоржиной.