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Дина Немцова, Алена Чехова и другие гости выставки «Рефлексия визуального» в SISTEMA GALLERY

В центре Москвы в доме, построенном в 1875 году, на территории бывшей усадьбы Николая Скворцова открылось новое арт-пространство SISTEMA GALLERY. Первой выставкой галереи стал проект «Рефлексия визуального». В него вошли произведения представителей разных поколений отечественных художников Дмитрия Шорина, Елены Кулик и Игоря Кулика, Светланы Чимитдоржиной.
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Дина Немцова

Фото: пресс-служба

В торжественном открытии приняли участие куратор выставки и основатель галереи Анастасия Волкова, а также художники Елена Кулик, Игорь Кулик и Светлана Чимитдоржина.

Первыми гостями экспозиции стали Уиллиам Ламберти, Татьяна Котова, Дина Немцова, Ирина Йовович, Алена Чехова, Мария Кончаловская-Михалкова, Кристина Шаповалова, Илана, Мирослава Михайлова и Анатолий Черницов, Олеся Кожина-Бословяк, Наталья Гантимурова и Глеб Андреянов, Мария Мессерер, Елизавета Костюкова, Майк Шилов, Анастасия Панибратова, Владимир Макаров, Антон Азаров, Анна Русска и многие другие знаменитости.

SISTEMA GALLERY — проект, направленный на продвижение российского художественного рынка, открытие новых имен и популяризацию современного искусства.

Фото: архив пресс-службы

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