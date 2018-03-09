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Дина Гарипова, Теона Дольникова и другие звезды на Национальной детской премии «Главные герои-2018»

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Дина Гарипова

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В Москве определили главных детских героев.

Большинство молодых родителей знают в лицо любимых детских персонажей, могут легко процитировать их забавные фразы, и точно знают, каким игрушкам будут рады наследники. Руководство АО «Первый канал. Всемирная сеть» и телеканала «Карусель» решило подвести итоги и назвать главных детских героев. В эту субботу, 1 сентября, в БКЗ «Космос» звезды — Александр Олешко, Теона Дольникова, Дина Гарипова, Николь Плиева, Александр Новиков, Каляка-Маляка, театр-студия «Радуга» и многие другие — собрались на второй по счету Национальной детской премии «Главные герои-2018».

В рамках торжественной церемонии были опредеены лучшие проекты для детей, представленные на современном телевидении, кино- и анимационной индустрии, а также объявлены победители в 12 номинациях.

  • главный российский анимационный фильм — «Три богатыря и Морской царь»;
  • главный зарубежный анимационный фильм — «Фердинанд»;
  • главный российский анимационный сериал — «Сказочный патруль»;
  • главный зарубежный анимационный сериал — «My little pony. Дружба — это чудо»;
  • главная детская песня — анимационный сериал «Маша и Медведь»: «Колыбельная»; cоюзмультфильм «Бременские музыканты»: «Песенка друзей»;
  • главный познавательный ТВ-проект — «Невозможное возможно»;
  • главный развлекательный ТВ-проект — «Ералаш»;
  • главный ведущий ТВ-программы — Каляка-Маляка («Давайте рисовать!»);
  • главная ведущая ТВ-программы — Каркуша;
  • главный юный ведущий — Марфа Колоскова («Завтрак на ура!»);
  • главный российский анимационный герой — Пин («Смешарики»);
  • главный зарубежный анимационный герой — Гончик («Щенячий патруль»)

Объявление победителей прошло в формате сказочного шоу-представления.

«Мы очень рады, что Премия проходит всего во второй раз, но уже в этом году она сильно выросла — была замечена большим количеством детей и их родителей. За своих главных героев проголосовало более полумиллиона детей, и сегодняшний праздник посетило невероятное количество семей — чему мы крайне рады! А сама премия "Главные герои", очевидно, становится площадкой для диалога между продюсерами и зрителями», — прокомментировала Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».

Фото: архивы пресс-служб

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