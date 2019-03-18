Диброва с детьми, подросшие сыновья Шукшиной и другие звезды на премьере мультфильма «Волшебный парк Джун»

Первых зрителей нового мультфильма студии Nickelodeon «Волшебный парк Джун» ждало настоящее волшебство: воздушная сахарная вата, удивительное шоу мыльных пузырей, облака разноцветных шариков, сказочный аквагрим и актер в костюме одного из главных героев картины, гостеприимного синего медведя Бумера.
Историю девочки-фантазерки, вместе с мамой придумавшей поразительный парк аттракционов, который однажды оживает вместе со своими обитателями, гостям премьеры представили звезды дубляжа — Катерина Шпица (кабаниха Грета), Роман Курцын (медведь Бумер), Дмитрий Хрусталев (дикобраз Стив) и Кузьма Сапрыкин (бобер Купер).
А певица Юлианна Караулова, подарившая свой голос маме Джун и записавшая заглавную песню саундтрека, «Чудо», параллельно показала анимационный фильм зрителям кинотеатра «Формула Кино OZ» в Краснодаре, куда приехала с концертом.
На московском показе также присутствовали Артем Ткаченко с сыном, Полина Диброва с детьми, Сергей Филин с семьей, Мария Лемешева, Алена Чехова, Мария Железнякова и другие знаменитости.
Мультфильм «Волшебный парк Джун» выходит в прокат уже 21 марта. Купить билеты можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / Paramount Pictures Россия