Диброва с детьми, подросшие сыновья Шукшиной и другие звезды на премьере мультфильма «Волшебный парк Джун»

А певица Юлианна Караулова, подарившая свой голос маме Джун и записавшая заглавную песню саундтрека, «Чудо», параллельно показала анимационный фильм зрителям кинотеатра «Формула Кино OZ» в Краснодаре, куда приехала с концертом.

На московском показе также присутствовали Артем Ткаченко с сыном, Полина Диброва с детьми, Сергей Филин с семьей, Мария Лемешева, Алена Чехова, Мария Железнякова и другие знаменитости.

Мультфильм «Волшебный парк Джун» выходит в прокат уже 21 марта. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Paramount Pictures Россия