Диана Арбенина уже оправилась после сердечного приступа и посетила показ Yanina Couture в Париже

Недавно Диана Арбенина напугала поклонников сообщением о своей экстренной госпитализации во время отдыха на одном из горнолыжных курортов Франции. Сначала многие посчитали, что рок-дива получила травму во время спуска, однако позже выяснилось, что у нее был сердечный приступ. Но врачи смогли оперативно помочь Диане, и вечером 23 января она уже присутствовала в числе гостей на показе Yanina Couture в парижском отеле Westin.

«Приятно быть застенчивым неофитом. вчера я открыла для себя дверь в мир высокой моды и это было чудесно. и это было легко. и в этом не было формальности которую я так не люблю в нашей жизни», — поделилась впечатлениями Арбенина в своем микроблоге.