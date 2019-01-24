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Диана Арбенина уже оправилась после сердечного приступа и посетила показ Yanina Couture в Париже

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Серый слайд, который
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Диана Арбенина

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44-летняя певица отдыхает во Франции.

Недавно Диана Арбенина напугала поклонников сообщением о своей экстренной госпитализации во время отдыха на одном из горнолыжных курортов Франции. Сначала многие посчитали, что рок-дива получила травму во время спуска, однако позже выяснилось, что у нее был сердечный приступ. Но врачи смогли оперативно помочь Диане, и вечером 23 января она уже присутствовала в числе гостей на показе Yanina Couture в парижском отеле Westin.

«Приятно быть застенчивым неофитом. вчера я открыла для себя дверь в мир высокой моды и это было чудесно. и это было легко. и в этом не было формальности которую я так не люблю в нашей жизни», — поделилась впечатлениями Арбенина в своем микроблоге.

Помимо певицы, которую интернет-пользователи осыпали комплиментами за стойкость и жизнерадостность, на модном шоу побывали также Яна Рудковская, Эвелина Хромченко, Мария Федорова, Алла Вербер и другие российские знаменитости, специально ради показа прилетевшие из холодной Москвы. «Эта коллекция вдохновлена золотым веком Голливуда и его главными героинями! Голливуд — сказка, волшебство. Его героини — ослепительные, роскошные, обаятельные красавицы, их стиль отточен до совершенства. Но всегда есть внешняя картинка мира: красные дорожки, женщины прекрасные и недосягаемые, как мечта, поэтому первая часть коллекции — черно-белая и всегда бесподобная для любых оригинальных появлений», — рассказали дизайнеры Юлия и Дарья Янины о нарядах, которые в этот вечер демонстрировали модели.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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