Фанатка свадеб: девушка потратила почти 2 млн рублей на девичники и торжества друзей

Для кого-то среда — маленькая пятница, а для некоторых все дни недели могут стать праздничными. Как, например, для 35-летней Дженни Томсон из графства Эссекс на юго-востоке Англии.

Она отмечает свадьбы любимых друзей по всему миру: Амстердам, Дублин, Марбелье, Брайтон, Лондон, а однажды судьба закинула ее даже в Южную Африку.

27 свадебных торжеств и 14 девичников всего за 10 лет, которые в сумме обошлись Дженни примерно в 22 тысячи фунтов (около 1 миллиона 749 тысяч рублей) — впечатляющий результат для кого угодно. Хотя она и не жалеет ни об одном затраченном центе и признается, что быть частью таких мероприятий — большая честь для нее.

«Были времена, когда я думала: «О Боже, я трачу очень много на чужие свадьбы». Но потом я вспомнила, какая честь быть частью этого важного события, встретиться со старыми друзьями и поддержать их в этот особенный для них день. У каждого в жизни есть период, когда кажется, что он слишком часто появляется на свадьбах и это отнимает много времени, сил и денег, но все равно очень важно научиться наслаждаться этими моментами, которые потом не повторятся», — призналась Томсон британскому изданию Daily Mail.

Сейчас она старается сокращать расходы на подобные мероприятия, порой выбирая один и тот же наряд на разные торжества, но так, чтобы никто не заметил подвоха. И если вдруг случается так, что девушка не может посетить само торжество, то она непременно приглашает молодоженов на совместный ужин, чтобы вручить им достойный подарок (только не сюрпризы в виде денег) и насладиться веселым времяпрепровождением. Если ей предстояло быть подружкой невесты, что случалось уже 7 раз, она старалась подготовиться заранее, выбирать соответствующий наряд и на самом торжестве устроить настоящее веселье, чтобы влюбленные надолго запомнили этот день.