Девушка испортила дешевым нарядом сиденье люксового авто и попросила помощи в Сети

Наверняка 30-летняя Нина Бейли (Nina Bailey) тоже не думала, что новомодный комбинезон черного цвета, который на распродаже обошелся ей всего в 18 фунтов стерлингов (1830 рублей), каким-то образом испортит ее автомобиль, стоимостью 60 тысяч фунтов стерлингов (6,1 миллиона рублей), однако это все же произошло. Девушка решила выгулять свою обновку, прокатившись в ней на своем авто. Какого же было ее удивление, когда она обнаружила, что замшевая обивка сиденья безнадежно испорчена — недорогая ткань комбинезона окрасила автокресло и въелась так глубоко, что вывести ее чем-то оказалось безнадежным занятием.

«Мне пришлось обратиться в несколько автосалонов, но они так и не смогли ничем помочь. И если я могу выкинуть остальные испорченные вещи, то заменить сиденье в моей машине я точно не смогу. Пятно въелось и от него никуда уже не денешься», — приводит слова разъяренной девушки издание The Sun.

При этом Нина несколько раз перепроверила — на сайте марки не было ни слова сказано о том, что материал изделия оставляет следы на светлых поверхностях. Представители бренда отказались признавать свою вину, сославшись на то, что данный краситель прошел испытания, но пообещали разобраться в случившемся и выяснить, действительно ли неприятный инцидент произошел из-за их товара или нет. Сама пострадавшая попросила помощи в Сети, чтобы понять, как ей дальше быть в этой ситуации: «Я больше не собираюсь у них ничего заказывать. Им нужно во всем разобраться. Но это все крайне неприятно и не понятно, что делать дальше».