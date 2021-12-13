Дети Киркорова пришли на новогоднюю елку без отца, а Наталья Бардо — с мужем и сыном

Мероприятие посетили Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Анна Тихомирова, Ольга Ушакова, Ира Чайковская, Дмитрий Озман, Катя Антонова, Лилия Симонян, Кристина Абраменкова и другие.

В то время как Филипп Киркоров занят на съемках новогодней телепередачи, его повзрослевшие дети также не упустили возможности окунуться в праздничную атмосферу и посетили новогоднюю елку без своего звездного родителя. 9-летний Мартин и 10-летняя Алла-Виктория в качестве образов выбрали family look в белых, коричневых и серых оттенках.

Также среди гостей оказалась и актриса фильма «Удиви меня». Они с супругом — кинорежиссером Марюсом Вайсбергом привели на новогоднюю елку своего 5-летнего сына Эрика.