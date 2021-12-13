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Дети Киркорова пришли на новогоднюю елку без отца, а Наталья Бардо — с мужем и сыном

13 декабря 2021 года в столичных Галереях «Времена Года» прошла новогодняя елка при поддержке детского универмага Vremena Goda Kids, гостями которой стали клиенты, партнеры и друзья бренда.
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Слайд, который
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Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

Фото: Пресс-служба

Мероприятие посетили Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Анна Тихомирова, Ольга Ушакова, Ира Чайковская, Дмитрий Озман, Катя Антонова, Лилия Симонян, Кристина Абраменкова и другие.

В то время как Филипп Киркоров занят на съемках новогодней телепередачи, его повзрослевшие дети также не упустили возможности окунуться в праздничную атмосферу и посетили новогоднюю елку без своего звездного родителя. 9-летний Мартин и 10-летняя Алла-Виктория в качестве образов выбрали family look в белых, коричневых и серых оттенках.

Также среди гостей оказалась и актриса фильма «Удиви меня». Они с супругом — кинорежиссером Марюсом Вайсбергом привели на новогоднюю елку своего 5-летнего сына Эрика.

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг с сыном Эриком

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг с сыном Эриком

Фото: Пресс-служба

Все остальные звездные персоны также пришли на мероприятие в компании детей, чтобы они смогли окунуться в предпраздничную атмосферу за пару недель до Нового года.

Маленькие гости мероприятия создавали праздничные венки для декора дома, писали письма Деду Морозу, а также конструировали собственный пряничный домик. Также на сцене прошел иммерсивный спектакль, а после состоялась дискотека с DJ Гринч.

Фото: пресс-служба

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