Дети Киркорова пришли на новогоднюю елку без отца, а Наталья Бардо — с мужем и сыном
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Фото: Пресс-служба
Мероприятие посетили Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Анна Тихомирова, Ольга Ушакова, Ира Чайковская, Дмитрий Озман, Катя Антонова, Лилия Симонян, Кристина Абраменкова и другие.
В то время как Филипп Киркоров занят на съемках новогодней телепередачи, его повзрослевшие дети также не упустили возможности окунуться в праздничную атмосферу и посетили новогоднюю елку без своего звездного родителя. 9-летний Мартин и 10-летняя Алла-Виктория в качестве образов выбрали family look в белых, коричневых и серых оттенках.
Также среди гостей оказалась и актриса фильма «Удиви меня». Они с супругом — кинорежиссером Марюсом Вайсбергом привели на новогоднюю елку своего 5-летнего сына Эрика.
Фото: Пресс-служба
Все остальные звездные персоны также пришли на мероприятие в компании детей, чтобы они смогли окунуться в предпраздничную атмосферу за пару недель до Нового года.
Маленькие гости мероприятия создавали праздничные венки для декора дома, писали письма Деду Морозу, а также конструировали собственный пряничный домик. Также на сцене прошел иммерсивный спектакль, а после состоялась дискотека с DJ Гринч.
Фото: пресс-служба