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Дети Екатерины Климовой и Владимира Соловьева показали себя на балу

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Елизавета Хорошилова, Матвей и Корней Петренко
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Дети знаменитостей стали дебютантами Ломоносовского бала.

В столичном зале ЭВЕНТ ХОЛЛ «Триумф» состоялся традиционный Ломоносовский бал, который в этом году носил романтичное название «Предчувствие весны». Его участниками стали ученики старших классов Ломоносовской школы, в том числе и звездные дети — 14-летняя дочь телеведущего Владимира Соловьева, София Соловьева, и 15-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой, Елизавета Хорошилова.

«Мне нравится торжественная обстановка, как будто ты и вправду перемещаешься во времени и оказываешься в XIX веке, на каком-нибудь настоящем светском приеме, где девушки в прекрасных платьях, элегантные кавалеры. По-другому начинаешь относиться к своим одноклассникам в такой обстановке. В этом году это будет уже мой третий бал. А моя сестра Соня в этом году — дебютантка, и, по-моему, она отлично справилась», — прокомментировал происходящее ученик 10 А класса Даниил Соловьев.

Семья Соловьевых

«Настоящий бал у меня впервые. Мы долго готовились, и это незабываемое чувство, когда ты, в настоящем бальном платье, танцуешь великолепные танцы прошлого века, девочки превращаются в красивых дам, а мальчики — в галантных кавалеров», — прокомментировала Лиза Хорошилова, ученица 9 А класса.

Лиза Хорошилова

«Мы учимся в Ломоносовской школе первый год. Поначалу было как-то непривычно наблюдать, что дети здесь не только получают знания, но и всестороннее развиваются. Ломоносовский бал — одна из прекрасных традиций школы. Это очень торжественно и волнительно — выйти на паркет в бальном платье и станцевать красивый вальс. Я очень рада, что у моей дочери есть такая возможность — почувствовать себя настоящей принцессой», — поделилась эмоциями мама Лизы, актриса Екатерина Климова.

В мероприятии также участвовали выпускница Ломоносовской школы Ксения Доренко (дочь теле- и радиоведущего Сергея Доренко) и выпускница Ломоносовской школы Александра Морозова (дочь певицы Славы.

Участники традиционно танцуют вальсы, менуэт, мазурку, польки, полонез, участвуют в играх-котильонах — популярных забавах светских раутов XIX столетия. Танцевальную программу организует Школа хореографии Ломоносовской академии искусств. Хореограф-постановщик — Светлана Павлова.

Фото: архивы пресс-служб

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