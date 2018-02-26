Дети Екатерины Климовой и Владимира Соловьева показали себя на балу

В столичном зале ЭВЕНТ ХОЛЛ «Триумф» состоялся традиционный Ломоносовский бал, который в этом году носил романтичное название «Предчувствие весны». Его участниками стали ученики старших классов Ломоносовской школы, в том числе и звездные дети — 14-летняя дочь телеведущего Владимира Соловьева, София Соловьева, и 15-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой, Елизавета Хорошилова.

«Мне нравится торжественная обстановка, как будто ты и вправду перемещаешься во времени и оказываешься в XIX веке, на каком-нибудь настоящем светском приеме, где девушки в прекрасных платьях, элегантные кавалеры. По-другому начинаешь относиться к своим одноклассникам в такой обстановке. В этом году это будет уже мой третий бал. А моя сестра Соня в этом году — дебютантка, и, по-моему, она отлично справилась», — прокомментировал происходящее ученик 10 А класса Даниил Соловьев.