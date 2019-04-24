Дерзкие шорты и высокие ботфорты: 70-летняя Пугачева в эффектном наряде посетила концерт «Наша Алла»

В концерте прозвучали хиты и неизвестные песни Пугачевой 80-90-х годов. Новую жизнь в композиции вдохнули актеры Юлия Пересильд, Никита Кукушкин, Манижа, группа «Звери», Ян Гэ и другие артисты.

«Мы поем эти песни так, как мы их слышим, чувствуем и понимаем сегодня», - отмечают исполнители. Неожиданные аранжировки и новые интерпретации удивили Примадонну. В этом она призналась, выйдя на сцену в финале концерта. Присутствующие на концерте зрители отметили, как молодо и свежо выглядит певица. Стройность Пугачевой подчеркивали дерзкие короткие шорты и высокие ботфорты.