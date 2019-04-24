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Дерзкие шорты и высокие ботфорты: 70-летняя Пугачева в эффектном наряде посетила концерт «Наша Алла»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева в Гоголь-центре

Фото: Starface
Подарок для Примадонны и ее поклонников подготовили актеры Гоголь-центра.

Алла Пугачева отпраздновала 70-летний юбилей еще 15 апреля, но его продолжают отмечать. В среду состоялась премьера концерта «Наша Алла», который подготовил творческий коллектив Гоголь-центра. Примадонна почтила мероприятие своим присутствием, куда она приехала с Кристиной Орбакайте. Режиссер, руководитель театра и автор идеи Кирилл Серебренников с букетом встречал именинницу.

В концерте прозвучали хиты и неизвестные песни Пугачевой 80-90-х годов. Новую жизнь в композиции вдохнули актеры Юлия Пересильд, Никита Кукушкин, Манижа, группа «Звери», Ян Гэ и другие артисты.

«Мы поем эти песни так, как мы их слышим, чувствуем и понимаем сегодня», - отмечают исполнители. Неожиданные аранжировки и новые интерпретации удивили Примадонну. В этом она призналась, выйдя на сцену в финале концерта. Присутствующие на концерте зрители отметили, как молодо и свежо выглядит певица. Стройность Пугачевой подчеркивали дерзкие короткие шорты и высокие ботфорты.

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#нашаалла

Публикация от catherinagordeeva (@catherinagordeeva)

«Удивили, правда. Казалось бы, все уже давно перепели. А тут по-новому, классно!, - похвалила Алла Пугачева. - Давно уже не слышала столько хорошего о себе. Что вы со мной делаете? Я люблю вас всех: кто стоит на сцене, и кто уже не сидит».

Напомним, что накануне дня рождения Примадонны ее друзья организовали вечер «Сюрприз для Аллы», но юбилярша на него не пришла. 17 апреля Пугачева выступила в Кремле с сольным концертом, а через три дня состоялась закрытая вечеринка в честь ее юбилея.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Starface, Genrietta Peryan/ Global Look press

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