Дерзкие мини-шорты и озорная улыбка: 50-летняя Оксана Фандера восхитила образом на открытии фестиваля цветов

Участники торжественного открытия рассказали о своей любви к цветам.

Александр Олешко: «Я очень люблю цветы! В моем подъезде много разных цветов, привезенных мной из гастролей. А еще, когда очень хочется свежего лука, у меня в стаканчиках на подоконнике растет лук, я периодически срезаю его ножницами и добавляю по утрам в яичницу».

Диана Гурцкая: «Мои любимые цветы – фиалки, люблю их с детства. Они всегда такие грустные и стеснительные, я всегда это чувствовала. Очень люблю лилии, потому что они потрясающе пахнут и ассоциируются у меня с моим Днем Рождения, это символ нежности и непорочности. Люблю белые розы, как у Стефана Цвейга в «Письме незнакомки». В квартире у меня растет герань, а дома в Грузии у мамы она была красной. Герань ассоциируется у меня с моей мамой, это память о ней».

Филипп Янковский: «Конечно, я люблю цветы. И в саду, и в квартире, их у нас много. За ними ухаживает профессиональный садовник, но в детстве я и сам иногда это делал. Когда дарю Оксане цветы, выбираю ее любимые: полевые, например».

Полина Аскери: «Мои любимые цветы – это бархатцы, которые я в прошлом году посадила у своей галереи. Спасибо, ГУМ, что дарите нам этот праздник, сегодня здесь очень красиво!».

Константин Андрикопулос: «В моем родном доме, в Греции, есть потрясающий большой сад. С самого детства я помогал маме за ним ухаживать. Погода в Греции очень жаркая, особенно летом. И надо обязательно каждый день на закате поливать все цветы и растения. Я любил поливать лимоны, гранаты и ежевику. Но самое любимое воспоминание моего цветочного детства – это жасмин и гардения. Это самые ароматные на свете цветы, когда они вокруг – жизнь хороша!».

Насладиться живыми цветами в ГУМе можно будет до конца лета.