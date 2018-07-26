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Дерзкие мини-шорты и озорная улыбка: 50-летняя Оксана Фандера восхитила образом на открытии фестиваля цветов

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Оксана Фандера и Филипп Янковский

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Накануне в легендарном ГУМе состоялось открытие фестиваля цветов.

25 июля один из старейших московских универмагов — ГУМ — превратился в цветочный сад. Уже в пятый раз в самом сердце столицы проводится традиционный фестиваль цветов, специально для которого вырастили 370000 цветов 17 видов. Здесь можно увидеть герань розовую, тагетес лимонный, петунию белую, сальвию красную, колеус оранжевый, лобелию синюю, агератум сиреневый и многие другие цветы.

Известные актеры и телеведущие выступили в роли садовников, чтобы украсить живыми цветами старинное здание ГУМа изнутри и снаружи. Среди участников открытия фестиваля были замечены Александр Олешко, Дарья Повереннова, Диана Гурцкая, Алика Смехова. Особое внимание привлекла 50-летняя актриса Оксана Фандера, пришедшая вместе с супругом Филиппом Янковским. Для мероприятия Фандера выбрала джинсовые мини-шорты, подчеркнувшие стройность ее ног, и легкую блузу оверсайз. Актерская чета наслаждалась совместным времяпровождением и с удовольствием позировала фотографам.

Оксана Фандера и Филипп Янковский

Участники торжественного открытия рассказали о своей любви к цветам.

Александр Олешко: «Я очень люблю цветы! В моем подъезде много разных цветов, привезенных мной из гастролей. А еще, когда очень хочется свежего лука, у меня в стаканчиках на подоконнике растет лук, я периодически срезаю его ножницами и добавляю по утрам в яичницу».

Диана Гурцкая: «Мои любимые цветы – фиалки, люблю их с детства. Они всегда такие грустные и стеснительные, я всегда это чувствовала. Очень люблю лилии, потому что они потрясающе пахнут и ассоциируются у меня с моим Днем Рождения, это символ нежности и непорочности. Люблю белые розы, как у Стефана Цвейга в «Письме незнакомки». В квартире у меня растет герань, а дома в Грузии у мамы она была красной. Герань ассоциируется у меня с моей мамой, это память о ней».

Филипп Янковский: «Конечно, я люблю цветы. И в саду, и в квартире, их у нас много. За ними ухаживает профессиональный садовник, но в детстве я и сам иногда это делал. Когда дарю Оксане цветы, выбираю ее любимые: полевые, например».

Полина Аскери: «Мои любимые цветы – это бархатцы, которые я в прошлом году посадила у своей галереи. Спасибо, ГУМ, что дарите нам этот праздник, сегодня здесь очень красиво!».

Константин Андрикопулос: «В моем родном доме, в Греции, есть потрясающий большой сад. С самого детства я помогал маме за ним ухаживать. Погода в Греции очень жаркая, особенно летом. И надо обязательно каждый день на закате поливать все цветы и растения. Я любил поливать лимоны, гранаты и ежевику. Но самое любимое воспоминание моего цветочного детства – это жасмин и гардения. Это самые ароматные на свете цветы, когда они вокруг – жизнь хороша!».

Насладиться живыми цветами в ГУМе можно будет до конца лета.

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