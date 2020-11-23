Держатели карт «Мир» СберБанка могут поучаствовать в призовой акции в декабре

«Платежная карта «Мир» уже не один год дает жителям России возможность максимально легко и удобно оплачивать свои повседневные покупки. Мы постоянно работаем над интересным и выгодным наполнением карты. В декабре совместно с нашим партнером — СберБанком, крупнейшим банком страны, предлагаем поучаствовать в нашей совместной предновогодней акции и в розыгрыше ценных призов», — прокомментировал Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

«В преддверии новогодних праздников мы предлагаем нашим клиентам простую и понятную акцию: не снимайте наличные и совершайте покупки по вашей карте «Мир» на сумму от 300 рублей, чтобы выиграть один из многочисленных ценных призов, например, сертификат на покупки в СберМаркете номиналом 3 500 рублей или главный приз — 1 000 000 рублей», — высказался об активностях Игорь Ковалев, и.о. директора дивизиона «Кошелек Клиента» СберБанка.

Каждый участник акции имеет право выиграть по одному призу в каждой категории, то есть не более одного сертификата каждого вида и не более одного главного приза.