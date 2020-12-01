Держатели карт «Мир» могут получить кешбэк за первый заказ готового рациона

Если вы давно хотели начать следить за своим питанием и сэкономить время для общения с близкими, то вам наверняка понравится новое предложение платежной системы «Мир» и «ВкусВилл готовит». Данный вариант будет особенно актуален для тех, кто привык все успевать и не готов тратить лишние минуты на приготовление пищи, но при этом желает питаться правильно и сбалансированно.

Если вы еще не пользовались сервисом доставки рационов «ВкусВилл готовит», то в период с 30 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года у вас есть возможность получить кешбэк 1000 рублей за первый заказ на сумму от 6000 рублей.

Для того чтобы получить кешбэк, необходимо зарегистрировать свою карту на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!». Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте.