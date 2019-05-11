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Держась за руки: Ксения Собчак и Константин Богомолов побывали на открытии выставки в Венеции

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Лошак, Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Пресс-служба
ГМИИ им. Пушкина и Stella Art Foundation представили в Венеции экспозицию, посвященную Тинторетто.

На днях в Венеции в рамках 58-й Венецианской биеннале современного искусства открылась выставка Пушкинского музея и Stella Art Foundation «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто». Первыми гостями выставки стали многие известные российские деятели культуры, среди которых были Ксения Собчак и Константин Богомолов, не так давно отправившиеся в отпуск в Италию. Журналистка и режиссер, переставшие скрывать свой роман, позировали фотографам, держась за руки.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Кроме того, среди гостей были замечены Алена Долецкая, Эвелина Хромченко, Андрей Бартенев, Зельфира Трегулова, Стелла Кесаева, Тереза Мавика, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Алексей и Дарья Ананьевы, Айдан Салахова, Вика Газинская, Антон и Виктория Борисевич, Емельян Захаров, Александра Вертинская, Роман Ковалишин, Оксана Бондаренко, Елена Зайцева, Миранда Мирианашвили, Леонид Огарев, Татьяна Пеганова, Ирина Вольская и другие. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец также посетила экспозицию и отметила, что проект имеет грандиозный успех.

Выставка "В конце пребывает начало"

Фото: Пресс-служба

Выставка «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто» разместилась в церкви Сан-Фантин. Каждое из произведений Дмитрия Крымова, Ирины Наховой и Гари Хилла по своему трактует важнейшие мотивы творчества Тинторетто, среди которых — духовное единение людей, мотив чуда, а также его мастерская работа с динамикой пространства и выразительными возможностями света. Работы вступают в диалог с полотном Тинторетто «Происхождение любви» из собрания Пьетро Скарпа, картиной его последователя художника-модерниста Эмилио Ведова и историческим контекстом места.

Выставка «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто» пройдет в Венеции с 11 мая по 11 сентября 2019 года.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: пресс-служба

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