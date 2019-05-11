Держась за руки: Ксения Собчак и Константин Богомолов побывали на открытии выставки в Венеции

Выставка «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто» разместилась в церкви Сан-Фантин. Каждое из произведений Дмитрия Крымова, Ирины Наховой и Гари Хилла по своему трактует важнейшие мотивы творчества Тинторетто, среди которых — духовное единение людей, мотив чуда, а также его мастерская работа с динамикой пространства и выразительными возможностями света. Работы вступают в диалог с полотном Тинторетто «Происхождение любви» из собрания Пьетро Скарпа, картиной его последователя художника-модерниста Эмилио Ведова и историческим контекстом места.