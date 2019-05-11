Держась за руки: Ксения Собчак и Константин Богомолов побывали на открытии выставки в Венеции

На днях в Венеции в рамках 58-й Венецианской биеннале современного искусства открылась выставка Пушкинского музея и Stella Art Foundation «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто». Первыми гостями выставки стали многие известные российские деятели культуры, среди которых были Ксения Собчак и Константин Богомолов, не так давно отправившиеся в отпуск в Италию. Журналистка и режиссер, переставшие скрывать свой роман, позировали фотографам, держась за руки.
Кроме того, среди гостей были замечены Алена Долецкая, Эвелина Хромченко, Андрей Бартенев, Зельфира Трегулова, Стелла Кесаева, Тереза Мавика, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Алексей и Дарья Ананьевы, Айдан Салахова, Вика Газинская, Антон и Виктория Борисевич, Емельян Захаров, Александра Вертинская, Роман Ковалишин, Оксана Бондаренко, Елена Зайцева, Миранда Мирианашвили, Леонид Огарев, Татьяна Пеганова, Ирина Вольская и другие. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец также посетила экспозицию и отметила, что проект имеет грандиозный успех.
Фото: Пресс-служба
Выставка «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто» разместилась в церкви Сан-Фантин. Каждое из произведений Дмитрия Крымова, Ирины Наховой и Гари Хилла по своему трактует важнейшие мотивы творчества Тинторетто, среди которых — духовное единение людей, мотив чуда, а также его мастерская работа с динамикой пространства и выразительными возможностями света. Работы вступают в диалог с полотном Тинторетто «Происхождение любви» из собрания Пьетро Скарпа, картиной его последователя художника-модерниста Эмилио Ведова и историческим контекстом места.
Выставка «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто» пройдет в Венеции с 11 мая по 11 сентября 2019 года.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!