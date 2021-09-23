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День осеннего равноденствия: как его отметили Согдиана, Зоя Бербер и другие знаменитости

Начало астрономической осени во всем мире встречают 22 сентября. Астролог и основатель Школы астрологии Инна Любимова устроила праздник в кругу подруг, провела семинар по изготовлению свечей, которые помогают желаниям сбываться.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Инна Любимова и Согдиана

Фото: Пресс-служба

Гостями астрологического мастер-класса Инны Любимовой стали Зоя Бербер, Мария Кравченко, Маша Шейх, Cогдиана, Нелли Ермолаева и другие известные девушки.

Хозяйка мастер-класса встречала гостей в нарядном платье молочного цвета и ярко-оранжевом жакете. День осеннего равноденствия — отличный повод поиграть со своим гардеробом и добавить красок в осеннюю повседневность.

Согдиана для теплого атмосферного вечера выбрала длинное платье-халат насыщенного изумрудного оттенка.

День осеннего равноденствия: как его отметили Согдиана, Зоя Бербер и другие знаменитости

Фото: Пресс-служба

Зоя Бербер появилась на тематическом мероприятии в легком платье с летним принтом в виде мелких цветов.

День осеннего равноденствия: как его отметили Согдиана, Зоя Бербер и другие знаменитости

Фото: Пресс-служба

В этот праздник, как уверяет астролог, нужно не только загадывать желания, но и избавляться от всего старого.

«Если рассматривать День осеннего равноденствия с точки зрения астрологии, то это время обновления. Давно мечтали начать жизнь с чистого листа? Хватайтесь за этот шанс. Проведите ревизию в гардеробе, смените имидж, избавьтесь от всех вещей, которые вызывают у вас негативные ассоциации, погасите долги», — делится советами Инна Любимова.