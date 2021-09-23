День осеннего равноденствия: как его отметили Согдиана, Зоя Бербер и другие знаменитости
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Гостями астрологического мастер-класса Инны Любимовой стали Зоя Бербер, Мария Кравченко, Маша Шейх, Cогдиана, Нелли Ермолаева и другие известные девушки.
Хозяйка мастер-класса встречала гостей в нарядном платье молочного цвета и ярко-оранжевом жакете. День осеннего равноденствия — отличный повод поиграть со своим гардеробом и добавить красок в осеннюю повседневность.
Согдиана для теплого атмосферного вечера выбрала длинное платье-халат насыщенного изумрудного оттенка.
Фото: Пресс-служба
Зоя Бербер появилась на тематическом мероприятии в легком платье с летним принтом в виде мелких цветов.
Фото: Пресс-служба
В этот праздник, как уверяет астролог, нужно не только загадывать желания, но и избавляться от всего старого.
«Если рассматривать День осеннего равноденствия с точки зрения астрологии, то это время обновления. Давно мечтали начать жизнь с чистого листа? Хватайтесь за этот шанс. Проведите ревизию в гардеробе, смените имидж, избавьтесь от всех вещей, которые вызывают у вас негативные ассоциации, погасите долги», — делится советами Инна Любимова.