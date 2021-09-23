День осеннего равноденствия: как его отметили Согдиана, Зоя Бербер и другие знаменитости

В этот праздник, как уверяет астролог, нужно не только загадывать желания, но и избавляться от всего старого.

«Если рассматривать День осеннего равноденствия с точки зрения астрологии, то это время обновления. Давно мечтали начать жизнь с чистого листа? Хватайтесь за этот шанс. Проведите ревизию в гардеробе, смените имидж, избавьтесь от всех вещей, которые вызывают у вас негативные ассоциации, погасите долги», — делится советами Инна Любимова.