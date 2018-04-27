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«День Дождения»: Ирина Хакамада, Юрий Дудь и другие звезды поздравили телеканал «Дождь» с днем рождения

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Ирина Хакамада
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Накануне состоялась вечеринка в честь восьмого дня рождения популярного телеканала.

По традиции, в честь дня рождения «Дождя» состоялся грандиозный праздник в одном из столичных клубов. Любимый телеканал пришли поздравить Андрей Макаревич, Божена Рынска с супругом Игорем Малашенко, Резо Гигиниешвили, Артемий Лебедев, Юрий Дудь, Николай Картозия, Дмитрий Глуховский, Максим Диденко, Анатолий Белый и многие другие.

Впервые телеканал вручил собственную премию «Люди Дождя», лауреатами которой стали зрители и друзья канала. Музыкальную часть праздника открыла группа «Каста», которую встретили бурными овациями. Завершился вечер полуторачасовым концертом легенды русского рока — группы «ДДТ», подготовившей специальный сет-лист для праздника. Многотысячный хор зрителей подпевал хитам вместе с солистом «ДДТ» Юрием Шевчуком.

День рождения телеканала «Дождь»

«Прекрасно, что в нашем суровом климате моросят и такие медиа. Поздравляю со стойкостью, последовательностью. Изумлен, восхищен», — поздравил именинника генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия».

««Дождь» — это классно. Я его поздравляю, желаю мужества, как бы в последнее время это ни было похоже не на журналистскую, а на волонтерскую работу», — высказался популярный блогер и главный редактор портала Sports.ru Юрий Дудь.

«Поздравляю Наталью Синдееву и мой любимый телеканал с днем рождения. Это еще не юбилей, но я надеюсь, что все юбилеи впереди», — отметила Ирина Хакамада.

Теплые слова произнес и актер Анатолий Белый: ««Дождь», пожалуйста, продолжай смывать все ненужное с нас. Я тебя умоляю, живи, «Дождь» и продолжай очищать нас от всякой суеты, пыли и от всего наносного в наших душах».

««Дождь» - это пространство свободы, и меня удивляет, как много людей к этому подсоединены. Это остров надежды. Поздравляю телеканал и желаю, чтобы этот остров разрастался, а не сужался», — сказал театральный режиссер Максим Диденко.

День рождения телеканала «Дождь»

Фото: пресс-служба

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