«День Дождения»: Ирина Хакамада, Юрий Дудь и другие звезды поздравили телеканал «Дождь» с днем рождения

«Прекрасно, что в нашем суровом климате моросят и такие медиа. Поздравляю со стойкостью, последовательностью. Изумлен, восхищен», — поздравил именинника генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия».

««Дождь» — это классно. Я его поздравляю, желаю мужества, как бы в последнее время это ни было похоже не на журналистскую, а на волонтерскую работу», — высказался популярный блогер и главный редактор портала Sports.ru Юрий Дудь.

«Поздравляю Наталью Синдееву и мой любимый телеканал с днем рождения. Это еще не юбилей, но я надеюсь, что все юбилеи впереди», — отметила Ирина Хакамада.

Теплые слова произнес и актер Анатолий Белый: ««Дождь», пожалуйста, продолжай смывать все ненужное с нас. Я тебя умоляю, живи, «Дождь» и продолжай очищать нас от всякой суеты, пыли и от всего наносного в наших душах».

««Дождь» - это пространство свободы, и меня удивляет, как много людей к этому подсоединены. Это остров надежды. Поздравляю телеканал и желаю, чтобы этот остров разрастался, а не сужался», — сказал театральный режиссер Максим Диденко.