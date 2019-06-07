Стало известно, сколько часов вы работаете бесплатно из-за того, что пропускаете обед

Как часто вы пропускаете обеденный перерыв на работе? Миллионы людей по всему миру иногда забывают выделить себе на отдых заслуженный час, потому что количество дел растет ежеминутно, а разбираться с ними, конечно, только вам. Однако не все в этом мире стоит жертв: кроме необходимого питания и разгрузки головы во время рабочего дня вы еще теряете и свое время.

Всегда помните, что мини-пикник на рабочем месте не идет вам на пользу по ряду причин, главная из которых, конечно, потеря своих денег. Исследование британских ученых доказало, что среднестатистическому сотруднику требуется около получаса на обеденный перерыв: большого урона продуктивности не нанесет, зато появится лишнее время на отдых. Как же?