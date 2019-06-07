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Стало известно, сколько часов вы работаете бесплатно из-за того, что пропускаете обед

Британские ученые провели исследование о важности обеденного перерыва.

Как часто вы пропускаете обеденный перерыв на работе? Миллионы людей по всему миру иногда забывают выделить себе на отдых заслуженный час, потому что количество дел растет ежеминутно, а разбираться с ними, конечно, только вам. Однако не все в этом мире стоит жертв: кроме необходимого питания и разгрузки головы во время рабочего дня вы еще теряете и свое время.

Всегда помните, что мини-пикник на рабочем месте не идет вам на пользу по ряду причин, главная из которых, конечно, потеря своих денег. Исследование британских ученых доказало, что среднестатистическому сотруднику требуется около получаса на обеденный перерыв: большого урона продуктивности не нанесет, зато появится лишнее время на отдых. Как же?

Фото: vostock-photo/shutterstock

При расчете, что вы тратите 26 минут в день на обеденный перерыв, за который вам не платят, скорее всего, то в год это получается 6 032 минуты, передает издание The Mirror. Если ваши рабочий день длится 8 часов, то вы, работаете бесплатно почти 12 дней, то есть, почти две недели – не слишком ли много?

Может, настало время серьезнее относиться к своему времени и здоровью и начать уходить на законный обед? К слову, во время отдыха можно не только есть, но еще и параллельно делать то, на что, как правило, якобы не хватает времени — читать, делать важные звонки или просто наслаждаться окружающей природой и приводить в нормальное состояние свою нервную систему.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

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