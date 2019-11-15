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Делать добро просто и приятно: в Москве новые дома найдут десяткам собак и кошек из приютов

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба

В столице пройдет самый человечный фестиваль WOOF. Он состоится уже в 7-й раз.

16 и 17 ноября в Москве состоится мероприятие, во время которого волонтеры помогут найти дом и любящих хозяев десяткам кошек и собак. На Хлебозаводе №9 уже в 7-ой раз пройдет фестиваль WOOF. Фестиваль в очередной раз докажет, что добро делать не только просто, но и приятно и легко.

Выставка собак, в которой примут участие 120 животных, состоится 16 ноября, а на следующий день хозяев будут искать 200 кошкам.

Фото: Пресс-служба

Счастливчики, которые найдут хозяев на выставках, получат приятные подарки от партнеров фестиваля. Хозяева, кроме полюбившихся животных, заберут домой миски, лежанки и корма от бренда Purina, бессрочный сертификат на бесплатное посещение двух врачей от ветеринарной клиники «Биоконтроль».

Для того, чтобы подарить хвостатому участнику фестиваля WOOF новый дом, нужно немного: ответственность, любящее сердце и паспорт.

Все желающие смогут помочь волонтерам собрать подарки для приютов с животными. На фестиваль можно принести лекарства, ошейники, корм, консервы — все, что может понадобиться кошке или собаке.

Фото: Пресс-служба

Гостей фестиваля встретит настоящий зоомагазин от крупнейшей в России интернет-площадки зоотоваров Petshop.ru. А для животных будет работать собачий «ресторан» с бесплатным кормом и водой.

Детям на фестивале WOOF тоже не придется скучать. Для малышей организуют игровую зону, где их научат первым навыкам по уходу за питомцами.

На фестивале, который проводят с 2016 года, дом обрели уже 750 животных из приютов. Участвуйте и вы — добро делать просто!

Организатор фестиваля – Благотворительный фонд помощи бездомным животным «НИКА». Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный партнер – бренд кормов для домашних животных PURINA.

Выставка собак: 16 ноября, 11.00-19.00. Выставка кошек: 17 ноября, с 11.00-19.00.

Адрес фестиваля: Москва, арт-пространство Хлебозавод N9. ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 17 (м. Дмитровская). Вход свободный.

Больше информации о мероприятии можно узнать на сайте: WOOF-FEST.RU

Фото: Пресс-служба

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