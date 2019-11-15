Делать добро просто и приятно: в Москве новые дома найдут десяткам собак и кошек из приютов

16 и 17 ноября в Москве состоится мероприятие, во время которого волонтеры помогут найти дом и любящих хозяев десяткам кошек и собак. На Хлебозаводе №9 уже в 7-ой раз пройдет фестиваль WOOF. Фестиваль в очередной раз докажет, что добро делать не только просто, но и приятно и легко.

Выставка собак, в которой примут участие 120 животных, состоится 16 ноября, а на следующий день хозяев будут искать 200 кошкам.