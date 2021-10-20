Дава — с перебинтованным пальцем, Киркоров — в спортшике и другие звезды на гала-ужине премии «Виктория»

Одним из первых на гала-ужине появился молодой исполнитель Артем Качер, известный многим по хиту «Грустный дэнс», который он исполняет с группой Artik&Asti. Певец рассказал, что с удовольствием слушает треки своих коллег, среди которых особо выделил Джигана, Тимати, группу Artik&Asti, HammAli & Navai, а также Niletto.

Кстати, Качер оценил выступление последнего на творческом вечере Димы Билана на фестивале «Новая волна». Niletto в своем стиле исполнил песню «Я просто люблю тебя».