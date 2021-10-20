Дава — с перебинтованным пальцем, Киркоров — в спортшике и другие звезды на гала-ужине премии «Виктория»
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Фото: Пресс-служба
Одним из первых на гала-ужине появился молодой исполнитель Артем Качер, известный многим по хиту «Грустный дэнс», который он исполняет с группой Artik&Asti. Певец рассказал, что с удовольствием слушает треки своих коллег, среди которых особо выделил Джигана, Тимати, группу Artik&Asti, HammAli & Navai, а также Niletto.
Кстати, Качер оценил выступление последнего на творческом вечере Димы Билана на фестивале «Новая волна». Niletto в своем стиле исполнил песню «Я просто люблю тебя».
«Я за честную, за душевную и за искреннюю музыку», - отметил Артем Качер.
Фото: Пресс-служба
Мероприятие посетил и Николай Агутин, который охотно общался с журналистами. А вот его знаменитых сына и невестки в этот вечер не было.
Публику восхитила Кристина Орбакайте, которая появилась на красной ковровой дорожке в черном полупрозрачном платье. Образ дополнили вечерний макияж с акцентом на глазах и необычная коса.
Фото: Пресс-служба
Одной из звездных гостей стала Ани Лорак, которая выбрала элегантный черный костюм и босоножки с золотыми цепями. Певица отметила, что премия «Виктория» еще совсем молодая, в отличие от других, но звезда надеется, что она станет не менее популярной и значимой в музыкальной индустрии. Также Ани пожелала всем номинантам успехов.
Фото: Пресс-служба
Конечно же, главным гостем этого вечера стал король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров. Артист появился в роскошном костюме Philipp Plein, украшенном стразами, - все в стиле Филиппа Бедросовича.
Фото: Пресс-служба
Давид Манукян, более известный под псевдонимом DAVA, тоже посетил гала-ужин. Многие обратили внимание на его перебинтованный большой палец. Как известно, рэпер получил травму руки во время подготовки к шоу «Ледниковый период» и был вынужден сняться с соревнований.
Фото: Пресс-служба
Также среди звездных гостей были: Денис Клявер, Инна Маликова, Алена Свиридова, Алика Смехова, Андрей Державин, Жасмин, Катя Гусева, Игорь Крутой с супругой Ольгой, Наталья Гордиенко, Татьяна Буланова, Иосиф Пригожин, Михаил Турецкий и многие другие.
Ведущим праздника стал Александра Олешко. Гала-ужин открыли баянист Сергей Войтенко и коллектив «Баян MIX», также на сцене в это вечер выступали диджей Катя Гусева и группа «Рондо» во главе с Александром Ивановым.
Фото: Пресс-служба
Напомним, что Российская национальная музыкальная премия «Виктория» была создана Академии Российской Музыки. Голосование стартует 20 октября в 00:00 по московскому времени, а вручение наград состоится 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
Фото: Пресс-служба