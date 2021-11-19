Дарья Повереннова — в строгом костюме, Алферова и Бероев — в уютном family look на выставке «Лига мечты»

Выставочный проект стал результатом арт-терапевтического направления «Лиги мечты». Оно ориентировано на обучение изобразительному искусству людей с разной степенью инвалидности, а также на развитие художественно-эстетического вкуса.

Ее создатели — звездная пара Сергей и Наталья Белоголовцевы.

«Основной смысл нашей выставки — показать, что люди с абсолютно разным состоянием здоровья могут развивать свои художественные навыки и добиваться потрясающих результатов, если дать им такую возможность. Наша методика, основанная на традициях русского авангарда, позволяет раскрыть творческий потенциал даже тем, кто ни разу не брал кисть в руки», — отметила руководитель программы «Лига мечты» Наталья Белоголовцева.