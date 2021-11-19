Дарья Повереннова — в строгом костюме, Алферова и Бероев — в уютном family look на выставке «Лига мечты»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс служба
49-летняя Дарья Повереннова пришла поддержать выставку. Она посетила мероприятие, выбрав для него строгий черный костюм, акцентировав внимание на губах при помощи помады алого оттенка.
Одними из посетителей мероприятия также стали актеры Ксения Алферова и Егор Бероев.
В качестве парного образа супруги выбрали яркие джемперы, которые идеально смотрелись на фоне представленных на выставке экспозиций.
Ксения очень тепло отозвалась о «Лиге мечты» и самой галерее Niko, она отметила, что картины способны оказать особое влияние на ее зрителя. «Здорово, что выставка проходит в такой хорошей галерее, и эти прекрасные работы увидят настоящие ценители искусства. Все картины очень талантливые, чувствуется особенная энергетика авторов. Мне кажется, что лучшего времени, чтобы открыть подобную выставку сложно себе придумать! Приходя сюда люди могут перезагрузиться, очиститься и зарядиться любовью, добром и светом» — выразила свои эмоции Алферова.
Фото: Пресс-служба
Выставочный проект стал результатом арт-терапевтического направления «Лиги мечты». Оно ориентировано на обучение изобразительному искусству людей с разной степенью инвалидности, а также на развитие художественно-эстетического вкуса.
Ее создатели — звездная пара Сергей и Наталья Белоголовцевы.
«Основной смысл нашей выставки — показать, что люди с абсолютно разным состоянием здоровья могут развивать свои художественные навыки и добиваться потрясающих результатов, если дать им такую возможность. Наша методика, основанная на традициях русского авангарда, позволяет раскрыть творческий потенциал даже тем, кто ни разу не брал кисть в руки», — отметила руководитель программы «Лига мечты» Наталья Белоголовцева.
Фото: Пресс служба
Ее супруг Сергей является сооснователем программы. Он сообщил, что одним из участников стал их сын Евгений. «Я был потрясен увидев его работы! Я знал, что Женя талантлив и его способности многогранны, но живописный дар сына стал для меня настоящим открытием. Особенно удивительно то, что он рисует совершенно в разных стилях» — делится он.
Фото: Пресс служба
Выставка «Русский авангард и классика в работах детей и взрослых с инвалидностью» продолжит свою работу до 21 ноября 2021. Посетить ее может каждый желающий по предварительной записи.
Фото: Instagram, Global Look press