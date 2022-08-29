Дарья Повереннова, Лариса Вербицкая и другие звезды на специальном показе фильма «Дон Жуан»

Фильм был также в основной программе Каннского кинофестиваля, где и состоялась мировая премьера. Режиссер Серж Бозон был удостоен премии общества драматических авторов и композиторов на Каннском фестивале 2013. В основе сюжета — история о неудачнике Лоране, которого бросает у алтаря его невеста. Теперь он видит любимую в каждой новой женщине. Безумное путешествие по покорению женских сердец вновь и вновь приводит новоиспеченного Дон Жуана к той, кто его отвергла.

Гостями мероприятия стали Екатерина Одинцова, Дарья Повереннова, Андрей Широков, Лариса Вербицкая, Алена Чехова, Мария Федорова и многие другие знаменитости.

В российский прокат картина выходит 15 сентября.