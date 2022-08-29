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Дарья Повереннова, Лариса Вербицкая и другие звезды на специальном показе фильма «Дон Жуан»
В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся специальный показ фильма «Дон Жуан» режиссера Сержа Бозона в рамках внеконкурсной программы 44-го Московского международного кинофестиваля, который проходит при поддержке ювелирной компании Mercury.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: пресс-служба
Фильм был также в основной программе Каннского кинофестиваля, где и состоялась мировая премьера. Режиссер Серж Бозон был удостоен премии общества драматических авторов и композиторов на Каннском фестивале 2013. В основе сюжета — история о неудачнике Лоране, которого бросает у алтаря его невеста. Теперь он видит любимую в каждой новой женщине. Безумное путешествие по покорению женских сердец вновь и вновь приводит новоиспеченного Дон Жуана к той, кто его отвергла.
Гостями мероприятия стали Екатерина Одинцова, Дарья Повереннова, Андрей Широков, Лариса Вербицкая, Алена Чехова, Мария Федорова и многие другие знаменитости.
В российский прокат картина выходит 15 сентября.
Фото: архив пресс-служба