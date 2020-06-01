Дапкунайте, Пересильд, Александрова и другие звезды повеселились на Zoom-вечеринке фонда «Галчонок»

В минувшую субботу, 30 мая, учредители благотворительного фонда «Галчонок» устроили Zoom-вечеринку в честь 8-го дня рождения своего детища. Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Марина Александрова, Лика Каширина, Андрей Бурковский, Елизавета Арзамасова, Елена Николаева, Павел Акимкин и другие известные люди встретились онлайн.