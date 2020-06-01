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Дапкунайте, Пересильд, Александрова и другие звезды повеселились на Zoom-вечеринке фонда «Галчонок»

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Ингеборга Дапкунайте

Фото: Пресс-служба

Российские знаменитости поздравили благотворительный фонд «Галчонок» с днем рождения на первой онлайн-вечеринке.

В минувшую субботу, 30 мая, учредители благотворительного фонда «Галчонок» устроили Zoom-вечеринку в честь 8-го дня рождения своего детища. Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Марина Александрова, Лика Каширина, Андрей Бурковский, Елизавета Арзамасова, Елена Николаева, Павел Акимкин и другие известные люди встретились онлайн.

День рождения благотворительного фонда «Галчонок»

Фото: Пресс-служба

Главной по музыкальному сопровождению назначили DJ Александру Федорову. Светский фотограф Николай Зверков освоил актуальный во время самоизоляции формат съемки через Zoom.

Гости благотворительного фонда «Галчонок»

Фото: Пресс-служба

Учредитель Фонда Юлия Пересильд приготовила гостям сюрприз: под аккомпанемент маримбы Петра Главатских исполнила композицию «Зараза».

Юлия Пересильд

Фото: Пресс-служба

Все средства, собранные от продажи билетов, организаторы направили на реализацию программ фонда «Галчонок».

Фото: Пресс-служба

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