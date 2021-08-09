Дакота в «рваном» платье, Савельева в over size и другие знаменитости на премьере «Аннет»

Перед показом фильма «Аннет» про стендап-комика, потерявшего жену и оставшегося с одаренной маленькой дочерью на руках, гости позировали на красной дорожке.

Саша Савельева посетила премьеру в компании мужа Кирилла Сафонова. Для выхода в свет певица выбрала образ over size — простую белую рубаху с воланами на рукавах и лаконичные светло-голубые брюки. Ее супруг надел джинсы и бордовую футболку-поло.