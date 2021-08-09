Дакота в «рваном» платье, Савельева в over size и другие знаменитости на премьере «Аннет»
Перед показом фильма «Аннет» про стендап-комика, потерявшего жену и оставшегося с одаренной маленькой дочерью на руках, гости позировали на красной дорожке.
Саша Савельева посетила премьеру в компании мужа Кирилла Сафонова. Для выхода в свет певица выбрала образ over size — простую белую рубаху с воланами на рукавах и лаконичные светло-голубые брюки. Ее супруг надел джинсы и бордовую футболку-поло.
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Эвелина Бледанс появилась на премьера в ярко-зеленом брючном костюме. Актриса сделала укладку в стиле ретро, а из обуви выбрала босоножки на высоком каблуке в тон наряда.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Певица Рита Дакота позировала перед камерами в «рваном» черном облегающем платье средней длины. Разрезы наряда придавали образу гостьи пикантности.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова для вечера в кинотеатре выбрала длинное черное платье-халат с широким поясом. Элегантны и лаконичный образ актрисы завершили остроносые туфли Prada и большой клатч.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Участница шоу «Хочу к Меладзе» и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Попова подчеркнула стройную фигуру облегающим платьем терракотового оттенка.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В российский прокат мюзикл «Аннет» выходит 12 августа 2021 года.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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