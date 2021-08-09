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Дакота в «рваном» платье, Савельева в over size и другие знаменитости на премьере «Аннет»

9 августа в московском кинотеатре «Художественный» прошла российская премьере музыкальной драмы «Аннетт» Леоса Каракса, ранее представившего свою работу на Международном Каннском кинофестивале. Первыми фильм посмотрели Эвелина Бледанс, группа «Фабрика», Алена Водонаева, Ирина Рахманова, , Рита Дакота, Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Анастасия Крайнова и другие представители отечественного шоу-бизнеса.
Дакота в «рваном» платье, Савельева в over size и другие знаменитости на премьере «Аннет»

Перед показом фильма «Аннет» про стендап-комика, потерявшего жену и оставшегося с одаренной маленькой дочерью на руках, гости позировали на красной дорожке.

Саша Савельева посетила премьеру в компании мужа Кирилла Сафонова. Для выхода в свет певица выбрала образ over size — простую белую рубаху с воланами на рукавах и лаконичные светло-голубые брюки. Ее супруг надел джинсы и бордовую футболку-поло.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кирилл Сафонов и Саша Савельева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Эвелина Бледанс появилась на премьера в ярко-зеленом брючном костюме. Актриса сделала укладку в стиле ретро, а из обуви выбрала босоножки на высоком каблуке в тон наряда.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Певица Рита Дакота позировала перед камерами в «рваном» черном облегающем платье средней длины. Разрезы наряда придавали образу гостьи пикантности.

Рита Дакота

Рита Дакота

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова для вечера в кинотеатре выбрала длинное черное платье-халат с широким поясом. Элегантны и лаконичный образ актрисы завершили остроносые туфли Prada и большой клатч.

Мария Шумакова

Мария Шумакова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Участница шоу «Хочу к Меладзе» и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Попова подчеркнула стройную фигуру облегающим платьем терракотового оттенка.

Саша Попова

Саша Попова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

В российский прокат мюзикл «Аннет» выходит 12 августа 2021 года.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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