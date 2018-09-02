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Дакота Джонсон восхитила нежным образом на Венецианском кинофестивале

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дакота Джонсон

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1 сентября в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Суспирия».

Фильм ужасов, снятый режиссером Лука Гуаданьино, представили актрисы Дакота Джонсон и Тильда Суинтон, исполнившие в ленте главные роли.

Звезда эротической драмы «50 оттенков серого» восхитила нежным образом, выбранным для красной дорожки. Рыжеволосая Дакота Джонсон появилась в изящном кремовом кружевном платье от Dior.

Дакота Джонсон

Тильда Суинтон надела ярко-желтое платье французского дизайнера Haider Ackermann, которое дополнила классическими лодочками цвета Тиффани.

Тильда Суинтон

«Суспирия» 2018 года является ремейком одноименной картины, выпущенной режиссером Дарио Ардженто в 1977 году. По сюжету хоррора талантливая американская балерина приезжает в Европу, чтобы обучаться в лучшей балетной школе. После череды гибелей нескольких учениц главная героиня понимает, что в этом замешано нечто таинственное и зловещее. В фильме задействованы Хлоя Морец и Миа Гот, также появившиеся на красной дорожке в Венеции.

Фильм участвует в главном конкурсе 75-го Венецианского кинофестиваля и будет бороться за главный приз вместе с «Фавориткой» Йоргоса Лантимоса и «Ромой» Альфонса Куарона. В широкий прокат в России «Суспирия» выйдет 29 ноября 2018 года.

Фото: Dave Bedrosian, Matteo Chinellato/Globallookpress

Видео: Kinopoisk

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