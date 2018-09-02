Дакота Джонсон восхитила нежным образом на Венецианском кинофестивале

«Суспирия» 2018 года является ремейком одноименной картины, выпущенной режиссером Дарио Ардженто в 1977 году. По сюжету хоррора талантливая американская балерина приезжает в Европу, чтобы обучаться в лучшей балетной школе. После череды гибелей нескольких учениц главная героиня понимает, что в этом замешано нечто таинственное и зловещее. В фильме задействованы Хлоя Морец и Миа Гот, также появившиеся на красной дорожке в Венеции.

Фильм участвует в главном конкурсе 75-го Венецианского кинофестиваля и будет бороться за главный приз вместе с «Фавориткой» Йоргоса Лантимоса и «Ромой» Альфонса Куарона. В широкий прокат в России «Суспирия» выйдет 29 ноября 2018 года.