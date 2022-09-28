Дайнеко, Зейналова и другие звезды на премьере фильма «Мать моего сына»

Одними из первых оценить картину пришли Александр Цыпкин, Ирада Зейналова, Виктория Дайнеко и многие другие знаменитости.

В центре сюжета - история о военном журналисте Марке и его жене Кире, которые хотят усыновить ребенка. Судьба дает им шанс, в приюте они находят Вика. Неожиданно объявляется настоящая мать мальчика Мари и ставит необычное условие – пожить всем вместе в ее роскошном доме в горах. Марк и Кира соглашаются и вскоре понимают, что хозяйка ведет сложную игру, истинный мотив которой все время ускользает от них. Марку приходится начать собственное расследование...

В широкий прокат фильм выходит 29 сентября.

После показа прошел public talk при участии кинокритика Никиты Карцева и гештальт-терапевта Екатерины Артеменко.