Дайнеко в дерзком мини, «космическая» Погребняк и другие звезды на вечеринке Once Hotel

Темой вечеринки стал «Авиационный карнавал», некоторые из гостей выдержали дресс-код, подходящий к тематике. Вечеринку посетили: Митя Фомин, рэпер ST, Мария Погребняк, Виктория Дайнеко, Мария Цигаль, Влад Соколовский с подругой, Люся Чеботина, Лукерья Ильяшенко и другие звездные гости.

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко блистала в дерзком мини. Она надела темное-синее платье с глубоким декольте, сверху накинула прозрачную черную вышитую накидку. Стилисты сделали ей «мокрую укладку» и нанесли яркий макияж с акцентом на лиловые губы.

Блогер и супруга футболиста Мария Погребняк появилась перед камерами в оригинальном наряде и гриме: она вся сверкала и блестела. Мария надела стальное бра, сверкающий асимметричного кроя жакет, белые брюки. А завершили ее «космический» образ сверкающий клатч и зеркальное украшение на лице.