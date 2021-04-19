Дайнеко в дерзком мини, «космическая» Погребняк и другие звезды на вечеринке Once Hotel
Фото: Пресс-служба
Темой вечеринки стал «Авиационный карнавал», некоторые из гостей выдержали дресс-код, подходящий к тематике. Вечеринку посетили: Митя Фомин, рэпер ST, Мария Погребняк, Виктория Дайнеко, Мария Цигаль, Влад Соколовский с подругой, Люся Чеботина, Лукерья Ильяшенко и другие звездные гости.
Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко блистала в дерзком мини. Она надела темное-синее платье с глубоким декольте, сверху накинула прозрачную черную вышитую накидку. Стилисты сделали ей «мокрую укладку» и нанесли яркий макияж с акцентом на лиловые губы.
Блогер и супруга футболиста Мария Погребняк появилась перед камерами в оригинальном наряде и гриме: она вся сверкала и блестела. Мария надела стальное бра, сверкающий асимметричного кроя жакет, белые брюки. А завершили ее «космический» образ сверкающий клатч и зеркальное украшение на лице.
Фото: Пресс-служба
Телеведущая и певица Липа Тетерич была похожа на инопланетную красотку. На голове у нее красовались ободки со звездами и месяцами, перекликаясь с тематикой вечеринки. Наряд она подобрала соответствующий: расшитое пайетками длинное платье с пышными воланами снизу.
Фото: Пресс-служба
Дизайнер Мария Цигаль в выборе наряда была лаконичной: она появилась на публике в белом облегающем платье. Оттенок наряду придавала поясная сумка, перекинутая через плечо.
Фото: Пресс-служба
Астролог Инна Любимова устроила фотосессию рядом со звездами, держа в руках мини-планету. Гостья для выхода в свет выбрала облегающее сверкающее длинное платье. Изюминкой образа астролога стали цветные пряди в волосах.
Фото: Пресс-служба
Музыкальная программа вечера развернулась на 6 танцполах, где играли Lipelis, Mashkov, Geju, Bob&Roses, Simple Symmetry, Poima и другие. Организаторы вечеринки показали альтернативные варианты развития истории, в которой Гагарин не погиб, а живет на Кубе. А авиаторы Амилия Эрхарт и Валерий Чкалов встретились с гостями мероприятия, чтобы взмыть в бесконечное небо.
Место проведения вечеринки Once Hotel оказалось знаковым. В 1911 году в «Метрополе» прошел «Авиационный карнавал» — бал Общества воздухоплавания, которым были отмечены первые успехи российской авиации.
Фото: пресс-служба организаторов мероприятия
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