Дайнеко, Шумакова, Водонаева и другие звезды на премьере фильма «Одержимая»

Очень неожиданным стало появление на мероприятии 58-летнего актера Алексея Серебрякова. Последние 11 лет он находился за границей, поэтому на светских премьерах увидеть его было практически невозможно. В этот раз исполнителя главной роли в фильме «Левиафан» сопровождала дочь Дарья.

В центре сюжета картины — история судмедэксперта Лизы. Однажды одна из ее фавориток оказывается на секционном столе с напечатанной на теле фотографией неизвестного мужчины. Вскоре похожая ситуация случается и с другими девушками. Тогда Лиза вместе со следователем Ворониным решает расследовать серию убийств и докопаться до истины. Главную роль в киноленте исполнила актриса Лукерья Ильяшенко.

В широкий прокат картина выйдет 14 июля.