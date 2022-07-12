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Дайнеко, Шумакова, Водонаева и другие звезды на премьере фильма «Одержимая»

Премьера российского эротического триллера «Одержимая» режиссера Игоря Волошина состоялась 11 июля в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Дайнеко с возлюбленным

Фото: Ирина Полярная

Среди звездных гостей можно было увидеть Викторию Лопыреву с мужем Игорем Булатовым, Викторию Дайнеко с возлюбленным, Марию Шумакову, Полину Гренц, Алену Водонаеву, Машу Цигаль, Алексея Серебрякова и многих других.

Алексей Серебряков с дочерью

Алексей Серебряков с дочерью

Фото: Ирина Полярная

Очень неожиданным стало появление на мероприятии 58-летнего актера Алексея Серебрякова. Последние 11 лет он находился за границей, поэтому на светских премьерах увидеть его было практически невозможно. В этот раз исполнителя главной роли в фильме «Левиафан» сопровождала дочь Дарья.

В центре сюжета картины — история судмедэксперта Лизы. Однажды одна из ее фавориток оказывается на секционном столе с напечатанной на теле фотографией неизвестного мужчины. Вскоре похожая ситуация случается и с другими девушками. Тогда Лиза вместе со следователем Ворониным решает расследовать серию убийств и докопаться до истины. Главную роль в киноленте исполнила актриса Лукерья Ильяшенко.

В широкий прокат картина выйдет 14 июля.

Фото: Ирина Полярная

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