Дайнеко, Фомин, Шпица и другие звезды на презентации новой парфюмерной коллекции и перформансе Минаева

28 ноября в резиденции посла Великобритании в российской столице состоялась премьера новой коллекции ароматов Portraits английского парфюмерного бренда Penhaligon’s. Сергей Минаев, известный писатель и поклонник бренда, представил новых героев мира парфюмерии в литературном моноспектакле.

На один вечер исторический особняк резиденции посла Великобритании перевоплотился в дом Лорда Джорджа. Что скрывают его стены? Что спрятано в глубине души каждого из героев? Сергей Минаев приоткрыл завесу тайны семьи Лорда Джорджа, скрытую от посторонних глаз. Оказывается, у каждого есть свой секрет и новые герои не такие, какими могут показаться на первый взгляд.