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Дайнеко, Фомин, Шпица и другие звезды на презентации новой парфюмерной коллекции и перформансе Минаева

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Дайнеко

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Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев выступил перед аудиторией знаменитостей на закрытой вечеринке британского бренда Penhaligon’s.

28 ноября в резиденции посла Великобритании в российской столице состоялась премьера новой коллекции ароматов Portraits английского парфюмерного бренда Penhaligon’s. Сергей Минаев, известный писатель и поклонник бренда, представил новых героев мира парфюмерии в литературном моноспектакле.

На один вечер исторический особняк резиденции посла Великобритании перевоплотился в дом Лорда Джорджа. Что скрывают его стены? Что спрятано в глубине души каждого из героев? Сергей Минаев приоткрыл завесу тайны семьи Лорда Джорджа, скрытую от посторонних глаз. Оказывается, у каждого есть свой секрет и новые герои не такие, какими могут показаться на первый взгляд.

Первыми познакомиться с новыми ароматами под одновременно забавными и интригующими названиями Changing Constance («Изменчивая Констанс») и The Blazing Mister Sam («Блистательный мистер Сэм») пришли Ясмина Муратович, Виктория Дайнеко, Инга Берман, Влад Лисовец, Анжелика Тиманина, Татьяна Геворкян, Катерина Шпица, Михаил Грушевский, Виталий Козак, Константин Гайдай и другие звезды.

Фото: пресс-служба

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