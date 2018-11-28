Дайнеко, Фомин, Шпица и другие звезды на презентации новой парфюмерной коллекции и перформансе Минаева

28 ноября в резиденции посла Великобритании в российской столице состоялась премьера новой коллекции ароматов Portraits английского парфюмерного бренда Penhaligon’s. Сергей Минаев, известный писатель и поклонник бренда, представил новых героев мира парфюмерии в литературном моноспектакле.
На один вечер исторический особняк резиденции посла Великобритании перевоплотился в дом Лорда Джорджа. Что скрывают его стены? Что спрятано в глубине души каждого из героев? Сергей Минаев приоткрыл завесу тайны семьи Лорда Джорджа, скрытую от посторонних глаз. Оказывается, у каждого есть свой секрет и новые герои не такие, какими могут показаться на первый взгляд.
Сергей Минаев читает свою пьесу, написанную специально для Penhaligon’s. По-моему, секрет манящей притягательности героев Penhaligons в их пороках. Иногда хочется разрешить себе примерить роли этих потрясающих мерзавцев... Героиня нового аромата The changing Constance - как раз один из них. А моя запретная любовь - Dorothea... ❤️👌🔥#penhaligonsxportraits #цум #tsumdaily #penhaligons #сергейминаев
Первыми познакомиться с новыми ароматами под одновременно забавными и интригующими названиями Changing Constance («Изменчивая Констанс») и The Blazing Mister Sam («Блистательный мистер Сэм») пришли Ясмина Муратович, Виктория Дайнеко, Инга Берман, Влад Лисовец, Анжелика Тиманина, Татьяна Геворкян, Катерина Шпица, Михаил Грушевский, Виталий Козак, Константин Гайдай и другие звезды.
Фото: пресс-служба