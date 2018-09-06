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Цыганов и Снигирь, Портман, Суинтон и другие звезды оценили новые премьеры в Венеции

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я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Цыганов и Наталья Кудряшова

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В Италии продолжается международный кинофестиваль, и накануне на премьеру своего фильма туда прибыл Евгений Цыганов вместе с возлюбленной Юлией Снигирь.

На Венецианском кинофестивале традиционно собирается множество знаменитостей из всех уголков мира — в том числе из России. 5 сентября в Италию прибыли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь: актер позировал на фотоколле вместе с коллегой Натальей Кудряшовой, а его возлюбленная предпочла остаться в стороне.

Но по Stories, которые Юлия выложила в свой Instagram, видно, что она с удовольствием поддержала Евгения на всех мероприятиях, посвященных фильму «Человек, который удивил всех» — Цыганов сыграл в нем главную роль. Дата премьеры картины в России пока неизвестна.

Также на премьерах 75-го юбилейного кинофестиваля были замечены Натали Портман, Тильда Суинтон, Хлое Севиньи, Стейси Мартин и другие звезды.

Фото: Daziram/Geisler-Fotopress, Cheng Tingting, Matteo Chinellato / Global Look Press, Getty Images

Видео: Youtube.com / ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ - EVGENIY TSYGANOV

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