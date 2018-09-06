Цыганов и Снигирь, Портман, Суинтон и другие звезды оценили новые премьеры в Венеции

На Венецианском кинофестивале традиционно собирается множество знаменитостей из всех уголков мира — в том числе из России. 5 сентября в Италию прибыли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь: актер позировал на фотоколле вместе с коллегой Натальей Кудряшовой, а его возлюбленная предпочла остаться в стороне.