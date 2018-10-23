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Цветущая Безрукова, Епифанцев с новой девушкой и другие знаменитости на премьере «Несокрушимого»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Епифанцев со спутницей

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Вечером 22 октября звезды собрались в одном из московских кинотеатров, чтобы оценить новую военную драму «Несокрушимый».

Накануне вечером в Москве прошла премьера фильма «Несокрушимый». Продюсер фильма Алексей Пиманов представил гостям закрытого показа съемочную группу картины. «Во главе всего процесса была Ольга Погодина», — сказал Пиманов, и действительно, Ольга не только исполнила главную роль, но и выступила продюсером картины.

Также на сцену в этот вечер поднялись режиссер Константин Максимов, актеры Андрей Чернышов, Сергей Горобченко, Владимир Епифанцев (который появился на мероприятии с новой спутницей, пока неизвестной широкой публике), Василий Седых и другие.

Среди гостей премьеры были режиссер Владимир Бортко, актеры Михаил Галустян, Артем Михалков, Александр Носик, Даниил Белых, Ирина Безрукова, футболист Юрий Жирков с супругой Инной и многие другие.

Лента «Несокрушимый» рассказывает реальную историю подвига танкистов во время Великой Отечественной войны. Приняв неравный бой, экипаж танка «КВ-1» под командованием Семена Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой фашистского противника в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области. Спустя годы этот подвиг забылся, и сегодня создатели фильма возвращают имена героев современникам.

Фильм в прокате с 25 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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