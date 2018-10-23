Цветущая Безрукова, Епифанцев с новой девушкой и другие знаменитости на премьере «Несокрушимого»

Накануне вечером в Москве прошла премьера фильма «Несокрушимый». Продюсер фильма Алексей Пиманов представил гостям закрытого показа съемочную группу картины. «Во главе всего процесса была Ольга Погодина», — сказал Пиманов, и действительно, Ольга не только исполнила главную роль, но и выступила продюсером картины.

Также на сцену в этот вечер поднялись режиссер Константин Максимов, актеры Андрей Чернышов, Сергей Горобченко, Владимир Епифанцев (который появился на мероприятии с новой спутницей, пока неизвестной широкой публике), Василий Седых и другие.

Среди гостей премьеры были режиссер Владимир Бортко, актеры Михаил Галустян, Артем Михалков, Александр Носик, Даниил Белых, Ирина Безрукова, футболист Юрий Жирков с супругой Инной и многие другие.