Члены королевских семей и лучшие из лучших в науке: в Швеции и Норвегии вручили Нобелевские премии
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Фото: Getty Images
10 декабря в Стокгольме король Швеции Карл XVI Густав вручил Нобелевские премии по физике, химии, физиологии и медицине, литературе и экономике, сообщает ТАСС. Дипломы и золотые медали получили 14 лауреатов.
Премию мира вручали в Осло, ее получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.
Традиционно на церемониях вручения Нобелевских премий в обеих странах присутствовали члены королевских семей.
Фото: Getty Images
Нобелевскую премию 2019 года по физиологии и медицине за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку получили американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец сэр Питер Рэтклифф.
Премию в области физики присудили канадцу Джеймсу Пиблзу за «теоретические открытия в физической космологии», Мишелю Майору и Дидье Кело из Швейцарии «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».
Премии 2019 года в области химии удостоились американец Джон Гудинаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Ёсино «за разработку литий-ионной батареи».
Фото: Getty Images
Во время церемонии Нобелевской премии назвали имена сразу двух лауреатов в области литературы — за 2018 и 2019 годы. В прошлом году премию писателям не вручали из-за решения Шведской академия, принявшей решение о переносе оглашения победителя из-за потери доверия к ней. Премию 2018 года получила писатель из Польши Ольга Токарчук «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни»; лауреатом 2019 года в области литературы стал австрийский драматург Петер Хандке за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта».
Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали индийско-американский ученый Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло из Франции и Майкл Кремер из США за «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».
Фото: Getty Images
Видео: Nobel Prize
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