Члены королевских семей и лучшие из лучших в науке: в Швеции и Норвегии вручили Нобелевские премии

Нобелевскую премию 2019 года по физиологии и медицине за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку получили американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец сэр Питер Рэтклифф.

Премию в области физики присудили канадцу Джеймсу Пиблзу за «теоретические открытия в физической космологии», Мишелю Майору и Дидье Кело из Швейцарии «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».

Премии 2019 года в области химии удостоились американец Джон Гудинаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Ёсино «за разработку литий-ионной батареи».