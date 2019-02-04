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Чиповская, Воронина и другие звезды представили новый сериал «Пекарь и красавица»

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Серый слайд, который
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Аня Чиповская

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На днях звезды нового ситкома собрались в одном из московских ресторанов, чтобы представить свою работу журналистам и критикам.

Телеканал СТС приготовил любопытную премьеру для поклонников романтических ситкомов. В эфир выходит новый сериал «Пекарь и красавица» о непростых отношениях молодой светской львицы и простого сотрудника кулинарии. Свою работу первым зрителям представили исполнители главных ролей — Аня Чиповская, Никита Волков и другие звезды.

«Эта история скорее о том, что важнее всего – о любви, о том, как сталкиваются два совершенно разных мира, два совершенно разных человека. С одной стороны — самоуверенная девушка, знаменитость, модель, актриса, дочь очень богатого человека, которая пытается сделать головокружительную карьеру, а с другой — обыкновенный, обаятельный, добрый парень, у которого вся семья печет булочки», — рассказала о своей героине и ее возлюбленном Чиповская.

Также на мероприятии были замечены Даниил Вахрушев, Алина Алексеева, Юлия Сулес, Екатерина Воронина, Жан-Мишель Щербак и другие знаменитости, сыгравшие роли в ситкоме.

Первая серия «Пекаря и красавицы» выходит 18 февраля.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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