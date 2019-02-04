Чиповская, Воронина и другие звезды представили новый сериал «Пекарь и красавица»

Телеканал СТС приготовил любопытную премьеру для поклонников романтических ситкомов. В эфир выходит новый сериал «Пекарь и красавица» о непростых отношениях молодой светской львицы и простого сотрудника кулинарии. Свою работу первым зрителям представили исполнители главных ролей — Аня Чиповская, Никита Волков и другие звезды.

«Эта история скорее о том, что важнее всего – о любви, о том, как сталкиваются два совершенно разных мира, два совершенно разных человека. С одной стороны — самоуверенная девушка, знаменитость, модель, актриса, дочь очень богатого человека, которая пытается сделать головокружительную карьеру, а с другой — обыкновенный, обаятельный, добрый парень, у которого вся семья печет булочки», — рассказала о своей героине и ее возлюбленном Чиповская.